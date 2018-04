Kopitarjeve številke, kot jih še ni bilo

Številke slovenskega NHL-ovca v sezoni 2017/18 #infografika

Hokejisti Los Angeles Kings se te dni pripravljajo na uvodno serijo končnice lige NHL, v kateri se bodo za napredovanje v konferenčni polfinale pomerili z novincem tekmovanja Vegas Golden Knights.

Od klubskih nagrad do najprestižnejše?

Kdo bo prejemnik prestižne Hartove trofeje? Foto: Getty Images

A medtem ko se moštva ubadajo z vprašanji, kako preskočiti prve ovire na poti do glavne nagrade, svetega grala, se na družbenih omrežjih odvija neumorna razprava o tem, kdo si zasluži naziv MVP sezone, kdo je najkoristnejši hokejist rednega dela tekmovalnega obdobja. Komu bo pripadla prestižna Hartova trofeja, tako imenovana nagrada Hart trophy?

Med glavnimi kandidati, da v vitrino postavi lovoriko, ki jo podelijo najbolj zaslužnemu oklepniku za dosežke svojega kolektiva, je tudi Anže Kopitar, ki bo v končnici zaigral šestič. Kako tudi ne bi bil, ko pa je za Gorenjcem statistično daleč najboljša sezona v 12-letni karieri v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu.

Težko je verjeti, da bi številke Kopitarja zadržale zgolj pri klubskih nagradah. Še šestič je prejel nagrado Billa Libbyja, ki ga LA Kings v sodelovanju z mediji podeli najboljšemu igralcu. Izbran je bil še za najboljšega branilca kluba, prav tako so ga najboljšega igralca leta izbrali navijači.

Rekord v točkah, zadetkih, podajah, uspešnosti strelov …

Prvič v 12 sezonah je presegel povprečje točke na tekmo. Foto: Reuters

Kapetan Kraljev je po skromnejšem lanskem doprinosu, ko je večkrat ponovil, da mora biti boljši, letos postavljal številke, ki jih je v dresu te kalifornijske franšize le malokdo. In predvsem so imele te pred Kopitarjem že dolgo brado.

Slovenski centralni napadalec je še desetič (v 12 sezonah) lige NHL najučinkovitejši član dvakratnih prvakov Stanleyjevega pokala. Na 82 tekmah je statistiko obogatil z 92 točkami in s tem za 11 točk izboljšal rekord iz sezone 2009/2010. Večji zbir je v tej sezoni uspel le še šesterici.

Sploh prvič v karieri je presegel točko na tekmo, v povprečju je dosegel 1,12 točke na tekmo, kar ga uvršča na 13. mesto med vsemi v ligi NHL.

Podpisal se je pod 35 zadetkov in 57 podaj ter tudi v teh elementih postavil najvišje številke svoje NHL-kariere. Po številu zadetkov je med vsemi NHL-ovci končal na 15. mestu, po številu podaj na 13. Rekord je podrl tudi pri uspešnosti strelov, skoraj vsak šesti strel Kopitarja je končal v mreži nasprotnika.

Čeprav je Kopitarju bolj kot osebne številke pomemben Stanleyjev pokal, si lahko v spodnji infografiki ogledate, kako močan pečat je pustil v klubu iz Mesta angelov, s katerim ga pogodba veže do vključno sezone 2023/24.

Le redke legende pred njim

Kopitar se na večni lestvici LA Kings že lep čas druži z legendarnimi imeni tega kluba in jim je iz sezone v sezono bližje. Toliko točk, kot je zbral letos, ni nihče že od sezone 1993/94 in Wayna Gretzkyja. Kot prvi Kralj po letu 1993 in Lucu Robitailleju je na eni tekmi nasprotnikom glavobol povzročil s štirimi zadetki. Ob koncu sezone je to uspelo tudi Dustinu Brownu. Wayne Gretzky in Luc Robitaille - legendarna hokejista LA Kings, ki jima je Kopitar na večnih lestvicah vse bližje, v nekaterih elementih ju je že prehitel ... Foto: Reuters

Po številu odigranih tekem v dresu Kraljev, številu točk, številu zadetkov, številu podaj, številu zadetkov za zmago in v razmerju +/- je Kopitar vselej med najboljšo peterico.

Prevlada na obeh straneh igrišča

Ob Kopitarjevem imenu se med kandidati za Hart Trophy med drugim omenjajo zvezdniki Taylor Hall (New Jersey Devils), Aleksander Ovečkin (Washington Capitals), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Jevgenij Malkin (Piitsburgh Penguins), Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning) …

Nagrajenca bo izbralo združenje profesionalnih piscev (PHWA). Lani jo je prejel kapetan Edmonton Oilers Connor McDavid.

Kralji so prepričani, da bi moral tokrat na vrsto priti njihov kapetan, za katerega že vso kariero velja, da ne gara le v napadu, temveč še kako tudi v obrambi, da je eden od ključnih členov in eden od redkih hokejistov, ki so tako dominantni na obeh koncih igrišča, da je eden od tistih, ki vlečejo voz tudi ob igralcu manj …

"Ko pogledate ekipe, ki zmagujejo, imajo vse igralca, kot je on. Mislim, da je Kopi dominanten igralec lige. Vsekakor bi si zaslužil Hartovo trofejo. Naj vas vprašam: Kateri igralec je za svojo ekipo pomembnejši, kot je on za nas? Bil je dominanten vso sezono, in to ne le kot napadalec, ampak tudi v obrambi," je za uradno spletno stran lige 30-letnega Slovenca kot izjemno "kompletnega hokejista" pohvalil trener John Stevens