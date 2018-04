Samozavestni Kopitar mora obrniti nov list

Kapetan Kraljev pred končnico z Vegas Golden Knights

Za edinim slovenskim NHL-ovcem Anžetom Kopitarjem je statistično najboljša sezona v 12-letnem udejstvovanju v najkakovostnejšem hokejskem tekmovanju. Skozi 82 tekem rednega dela je letvico osebnih rekordov postavljal vse višje. Na koncu se je ustavil pri 92 točkah in sploh prvič končal s povprečjem več kot točke na tekmo.

Odlična sezona, a zdaj morajo obrniti nov list

"Ko se enkrat počutiš bolj samozavestnega, predvsem veliko bolj kot sezono prej, se stvari odvijejo še bolje, kot si sam zamisliš."

"Zelo težko rečem, kaj je bilo najpomembnejše. Veliko stvari se je letos odvilo po mojih željah. Imel sem zelo dobre priprave na sezono, zelo dobro poletje, tudi sam začetek v sezono je bil super. Ko se enkrat počutiš bolj samozavestnega, predvsem veliko bolj kot sezono prej, se stvari odvijejo še bolje, kot si sam zamisliš. Sezona je bila res super, a zdaj se obrne list in se začne pisati nova zgodba," je Kopitar v pogovoru za svojo spletno stran iskal razloge za rekorden izplen.

Najverjetneje je pozitivno vplivala tudi trenerska menjava. Po lanski sezoni je Darryla Sutterja zamenjal John Stevens, pod taktirko katerega je 30-letnik dobil več svobode v igri, ta pa je še bolj kot v preteklosti usmerjena proti nasprotnikovim vratom

. "Vse skupaj je bolj napadalno, morda igramo tudi malce hitrejši hokej. Najbolj pomembno pa je veliko energije v slačilnici, na klopi oziroma med samo tekmo. To zelo pomaga, sploh če je ekipa malce mlajša – da prevlada pozitivna energija. Mislim, da smo si to letos zelo dobro zadali za cilj in na koncu nam ga je uspelo realizirati," pravi Gorenjec, ki bo letos šestič zaigral v končnici lige NHL.

Črpali bodo iz februarskih zmag

Nasprotnik Kraljev bo novinec v ligi Vegas Golden Knights, ki je že v prvi sezoni lep del tekmovalnega časa preživel na vrhu zahodne konference, na koncu pa zasedel tretje mesto. Kopitar in druščina so se z Vitezi v rednem delu sezone srečali štirikrat. Novembra in decembra je zmaga pripadla moštvu in prestolnice igralništva, konec februarja, ko so v mestu angelov bili hudo bitko za končnico, pa so dvakrat zmagali Kralji.

"Tisti zmagi sta bili zelo pomembni tudi za našo sezono. Takrat smo ravno nihali med uvrstitvijo in neuvrstitvijo v končnico. Osvojili smo štiri točke, ki so nam dale še dodaten zagon za uvrstitev v končnico. Upam, da se tudi oni spomnijo tistih dveh tekem. Mi se jih zagotovo in iz tistih dveh tekem bomo zagotovo črpali energijo." Los Angeles Kings in Vegas Golden Knights sta se v rednem delu udarila dvakrat. Na prvih dveh tekmah so slavili Vitezi, na drugih dveh (konec februarja) Kralji. Foto: Reuters

Motivirani in pripravljeni

Kopitar je med sezono v pogovoru s sedmo silo onkraj Atlantika velikokrat opozoril, da morajo in znajo igrati bolje. Na koliko tekmah so prikazali predstave, s katerimi bi bil zadovoljen tudi v končnici?

"Na kar nekaj tekmah. Mislim, da smo kot ekipa letos odigrali kar solidno. Bile so tekme, ki jih je bilo potrebno kar hitro pozabiti, a mislim, da se to zgodi vsaki ekipi. Glede na to, da smo imeli kar nekaj težav s poškodbami, Jeff Carter je bil odsoten kar veliko časa, tudi zdaj imamo težave s poškodbami, a mislim, da je ekipa dobra in zelo motivirana, in verjamem, da bomo pripravljeni za končnico," pravi še deseto sezono najučinkovitejši Kralj.

"Jonathan Quick je po mojem mnenju še vedno najboljši vratar na svetu, Drew Doughty je z naskokom najboljši branilec v NHL. Sestavine so prave. Tudi npadalci smo imeli boljše sezone." Foto: Reuters

Ekipni duh in izkušnje

Prvič bo v akciji že v sredo (v noči na četrtek po slovenskem času), ko se bo serija na štiri zmage začela na ledu Vegas Golden Knights.

