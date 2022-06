Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na generalni skupščini win2day ICE Hockey League so pozdravili novega člana tekmovanja Pioneers Vorarlberg, prav tako pa delno prižgali zeleno luč za priključitev Asiaga že v prihodnji sezoni. Da bi italijanski kolektiv uradno postal 14. član lige, mora najprej do roka izpolniti vse obveznosti. Pri HK SŽ Olimpija so ob tem sporočili, da bo Rok Kapel, ki se je Ljubljančanom pridružil v drugem delu lanske sezone, tudi v prihodnje nosil njihov dres.

Vse kaže, da bo liga win2day ICE Hockey League (ICEHL) kljub slovesu Znojma in Dornbirna v prihodnji sezoni še naprej štela 14 članov. Parno število je bila tudi želja.

Potem ko so pred dnevi prikimali pridružitvi Pioneers Vorarlberg (gre za projekt kluba Feldkrich, ki pa bo v tem tekmovanju nastopil z ekipo z novim imenom), so na današnji generalni skupščini lige v Salzburgu tudi uradno pozdravili ekipo s Predarlskega.

Ob tem so sprejeli sklep, da se tekmovanju že v prihodnji sezoni načeloma lahko pridruži še italijanski Asiago, ki mora do roka izpolniti vse obveznosti, so zapisali na uradni strani tekmovanja.

"Veseli smo, da Vorarlberg ostaja na zemljevidu naše lige. S Feldkirchom pozdravljamo zelo tradicionalno lokacijo, ki pomeni obogatitev za win2day ICE Hockey League. Z vključitvijo Asiaga bomo ohranili prvotno odločitev o 14 klubih," je po sestanku povedal predsednik tekmovanja Jochen Pildner-Steinburg.

Alpski prvaki

Asiago je v lanski sezoni postal prvak Alpske lige, v finalu je premagal HDD Sij Acroni Jesenice. Tudi gorenjsko društvo se je zanimalo za priključitev ICEHL, a mu v kratkem času ni uspelo ugoditi vsem pogojem vodstva ICEHL in je od zamisli, da se priključi že v sezoni 2022/23, odstopilo.