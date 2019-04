"Kazahstansko 'žurko' bomo poskušali prestaviti na kakšen drug dan" #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na nedeljskem treningu so se risi že posvečali taktični pripravi na Kazahstan.

Na nedeljskem treningu so se risi že posvečali taktični pripravi na Kazahstan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca je v Nursultanu opravila še zadnji trening pred jutrišnjim začetkom svetovnega prvenstva divizijie I-A. Rise čaka otvoritveni spopad z reprezentanco Kazahstana, ki bo imela v dvorani Barys Arena bučno podporo. "To nas ne skrbi, radi igramo hokej pred polnimi tribunami," pravijo slovenski oklepniki.

Dvorana z 12 tisoč sedišči bo jutri ob 16. uri dihala z domačo hokejsko vrsto, ki si je za cilj, tako kot slovenska, zadala vrnitev v elitno divizijo. Slovencev obetajoči se navijaški pekel ne skrbi. "Slišali smo, da bo dvorana razprodana, kar je super. Med nami ni takega, ki bi prebledel, ko je to slišal, vsem nam je fino igrati hokej pred čim več navijači, tako da komaj čakamo, da se začne," dan pred začetkom prvenstva pravi Matija Pintarič.

"Zaradi pričakovanj navijačev in medijev nas bodo pač morali napasti, kar bo samo voda na naš mlin. Ko jih bomo mi nazaj presenetili, jih mogoče malo prestrašili in utišali dvorano, bo ves pritisk na njih," dodaja vratar, ki bo tekmo z domačini najverjetneje začel v slovenskem golu, prvi zvezdnik reprezentance Anže Kopitar pa ga je dopolnil: "Glasno bo sigurno, navijali bodo za svoje, mi pa bomo to njihovo 'žurko' poskušali prestaviti na kakšen drug dan."

Anže Kopitar: Imamo informacije o Kazahstanu, pogledali smo si že nekaj videa, pripravili smo se in se še pripravljamo. Dobrodošlo je, da za nasprotnika veš, kakšen stil igre ima, ampak bolj pomembno je, kako bomo igrali mi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Samozavest je visoka, živci bi morali biti umirjeni, saj so bili slovenski hokejisti, razen nekaj debitantov, v takšnem že velikokrat, Kopitar pa opozarja predvsem na zbranost: "Najprej se moramo osredotočiti samo na našo igro. Vemo, da če bomo igrali tako, je treba, bomo imeli dobre možnosti, da tekmo dobimo, ampak odkar se je ta skupina B preoblikovala, je vsaka tekma težka."

Na lestvici Mednarodne hokejske zveze (IIHF) je med tekmeci Slovenije (15. mesto) na prvenstvu v Nursultanu višje uvrščena le Belorusija (14.), Kazahstan je šele 18., dve mesti za Južno Korejo (16.), Madžarska je 20., Litva pa kot glavna kandidatka za izpad v divizijo I-B 25. A gostitelji prvenstev so vselej super nevarni, turnirjev pač ne organizirajo za to, da bi se zadovoljili z obstankov v drugem kakovostnem razredu svetovnega hokeja.

David Rodman obljublja, da bodo risi proti Kazahstanu pokazali srce. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Vemo, kakšne ambicije ima Kazahstan, dvorana bo polna, pričakovanja imajo visoka, ampak tudi mi bomo dali od sebe vse, pokazali naše srce in se potrudili, da na tej tekmi zmagamo," pravi izkušeni slovenski napadalec David Rodman, selektor Ivo Jan pa je izpostavil nevarnosti, ki na prvi tekmi SP prežijo na rise: "Zavedamo se, od kod prihajajo največje nevarnosti. Od njihovih naturaliziranih Kanadčanov. Juri se posvetimo še njihovim prednostim in slabostim."

Seznam reprezentantov za SP v Kazahstanu: Vratarji (3): Luka Gračnar (Innsbruck/Avt), Matija Pintarič (Rouen/Fra), Žan Us (SŽ Olimpija). Branilci (7): Blaž Gregorc (Vitkovice/Češ), Sabahudin Kovačević (Mlada Boleslav/Češ), Aleksander Magovac (Grenoble/Fra), Matic Podlipnik (Karlovy Vary/Češ), Klemen Pretnar (Košice/Slk), Jurij Repe (Herning/Dan), Miha Štebih (Jihlava, druga češka liga). Napadalci (13): Tadej Čimžar, Luka Kalan, David Rodman (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Jan Drozg (Shawingan Cataractes/ZDA), Boštjan Goličič (Grenoble-Bordeaux/Fra), Andrej Hebar (Ujpest/Mad), Anže Kopitar (LA Kings/ZDA), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Ken Ograjenšek (Graz 99ers/Avt), Žiga Pance (Miskolc/Mad), Robert Sabolič (Torpedo/Rus, KHL), Miha Verlič (Bremerhaven/Nem), Miha Zajc (HK SŽ Olimpija).



Selektor: Ivo Jan

Pomočniki selektorja: Michael Zettel, Klemen Mohorič, Brent Linker, Dejan Varl

Svetovno prvenstvo divizije I, skupine A (Nursultan, 29. april-5. maj) Ponedeljek, 29. april

8.30 Madžarska – Južna Koreja

12.00 Litva – Belorusija

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija

15.30 Belorusija – Madžarska Sreda, 1. maj

12.30 Kazahstan – Litva Četrtek, 2. maj

8.30 Litva – Madžarska

12.00 Belorusija – Slovenija

15.30 Južna Koreja – Kazahstan Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Sobota, 4. maj

10.00 Južna Koreja – Litva

13.30 Kazahstan – Belorusija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija – Litva

12.00 Belorusija – Južna Koreja

15.30 Kazahstan – Madžarska *vse ure so po srednjeevropskem času

