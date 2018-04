Za navijače ni dvoma, za trenerja tudi ne: kdo svoji ekipi pomeni več kot Kopitar nam?

Anže Kopitar

Izjemen marec je za Kopitarjem, ki se bo lahko prvič v 12 sezonah igranja v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu pohvalil z vsaj točko na tekmo.

Po 80 obračunih je pri 91 točkah (35 zadetkih, 56 podajah), kar je 39 točk več kot lani (ko je igral na 76 tekmah). Na prvih desetih mestih lestvice Kraljev z največ točkami po rednem delu sezone v zadnjih dveh desetletjih se Kopitarjevo ime pojavi kar štirikrat.

Congrats to Anze Kopitar on doing what no other LA Kings player has been able to do in 20 years...



...score 90+ points while being unable to get the attention of the East Coast media.#WeHartKopitar pic.twitter.com/gXMcuD45iC — LA Kings (@LAKings) April 3, 2018

Na lestvici desetih najboljših njegovo ime kar štirikrat

Vsaj toliko točk je v tej franšizi zadnji dosegel Wayne Gretzky v sezoni 1993/94 ("The Great One" se je ustavil pri 130 točkah). Vsaj toliko podaj je kot zadnji Kralj zmogel slovaški osrednji napadalec Jozef Stumpel, ki pri 45 še vztraja pri hokeju v domovini. Slovak je pred dvema desetletjema soigralcem pomagal z 58 podajami.

DYK? @AnzeKopitar’s 91 points in 2017-18 are the most by a @LAKings player in a season since Wayne Gretzky in 1993-94 (38-92—130), while his 56 assists are the most since Jozef Stumpel in 1997-98 (58). #NHLStats #COLvsLAK pic.twitter.com/8anWwXHZfO — NHL Public Relations (@PR_NHL) April 3, 2018

Kopitar je že davno navdušil navijače LA Kings. Ti so ga po 15 marčevskih tekmah, osmih zadetkih in 12 podajah spet izbrali za najboljšega igralca meseca svojega kluba. Kako tudi ne, nora tekma proti Coloradu, ko je oklepnikom iz Denverja nasul štiri zadetke, ne bo šla v pozabo.

Last month, Anze Kopitar continued his incredible season and was named @McDonalds_SoCal's Player of the Month! 👏 Congratulations, @AnzeKopitar! pic.twitter.com/4Z80oo6zwK — LA Kings (@LAKings) April 3, 2018

Stanje zahodne konference: Pacifiška divizija: Vegas Golden Knights** 79 tekem – 107 točk San Jose Sharks** 79 – 98 Los Angeles Kings 80 – 96 Centralna divizija Nashville Predators** 79 – 113 Winnipeg Jets** 79 -108 Minnesota Wild** 79 – 98 Wild Card Anaheim 79 tekem – 95 točk Colorado 80 – 93

--------------------------------------------------------- St. Louis 79 – 92 Dallas 79 - 88 Najboljša tri moštva rednega dela vsake divizije si samodejno zagotovijo vstopnico za izločilne boje, preostali dve najboljši moštvi konference pa prejmeta vstopnico wild-card (to pomeni, da lahko iz ene divizije, na primer zahodne konference, napredujejo tri moštva, iz druge pa pet). **že v končnici

Kaj bodo rekli pri PHWA?

Kdo bo zmagovalec Hart Trophy? Foto: Getty Images

Bo prepričal tudi zbrane v združenju profesionalnih piscev (PHWA), ki odločajo o nagrajencih ob koncu sezone? Tudi o tistem, ki bo prejel najprestižnejšo, Hart Memorial Trophy. Ta po mnenju PHWA pripade najkoristnejšemu igralcu, ki v vsej ligi pomeni največji doprinos svoji ekipi. Lani jo je prejel kapetan Edmonton Oilers Connor McDavid

Kralji so prepričani, da bi moral tokrat na vrsto priti njihov kapetan, za katerega že vso kariero velja, da ne gara le v napadu, pač pa še kako tudi v obrambi, da je eden ključnih členov in eden redkih hokejistov, ki so tako dominanti na obeh koncih igrišča.

Prejemniki Hart Trophy zadnjih desetih sezon 2016/17 – Connor McDavid

2015/16 – Patrick Kane

2014/15 – Carey Price

2013/14 – Sidney Crosby

2012/13 – Aleksander Ovečkin

2011/12 – Jevgenij Malkin

2010/11 – Corey Perry

2009/10 – Henrik Sedin

2008/09 – Aleksander Ovečkin

2007/08 – Aleksander Ovečkin

Večina vidna na eni strani igrišča, a ne Kopitar

Trener Kraljev John Stevens s prstom kaže na celostno podobo Anžeta Kopitarja, ki ne dominira le v napadu, pač pa tudi "na drugi strani igrišča". Foto: Reuters

"Ko pogledate ekipe, ki zmagujejo, imajo vse igralca, kot je on. Kopi, mislim, da je dominanten igralec lige. Vsekakor bi si zaslužil Hart Trophy. Naj vas vprašam nekaj: Kateri igralec je za svojo ekipo pomembnejši, kot je on za nas? Bil je dominanten vso sezono, in to ne le kot napadalec, ampak tudi v obrambi," je za uradno spletno stran lige 30-letnega Slovenca kot izjemno "kompletnega hokejista" pohvalil trener John Stevens Njegov soigralec Drew Doughty je dodal: "Večina hokejistov z visokimi številkami dominira na eni strani igrišča, a ne Kopitar."

O Gorenjcu z izbranimi besedami govori tudi zvezdnik Chicago Blackhawks in prejemnik Hart Memorial Trophy leta 2016 Patrick Kane: "Ko sem bil še mlajši in sem začenjal v ligi NHL, je bil prav on tisti, ki sem ga rad gledal, opazoval, saj je že od začetka, kot mlad fant, igral tako odlično. Je velik, močan, dober drsalec, ki lahko naredi veliko stvari in je brez dvoma odličen tudi v obrambi. Mislim, da je celosten igralec."