Večer, ki Kopitarjevim lahko veliko da ali pa močno zaplete njihov položaj

Liga NHL, 2. april

Hokejisti Los Angeles Kings na ponedeljkov večer čaka izjemno pomemben obračun. Na njihov teritorij prihaja najbližji zasledovalec v boju za končnico Colorado Avalanche. Kralji, do konca rednega dela bodo odigrali še tri obračune, so zadnjo tekmo, ko so izgubili z Anaheimom, odigrali v soboto, Colorado pa je bil zadnjič v akciji v nedeljo, tako da veliko časa za regeneracijo ni imel.

Dvakratni prvaki lige NHL iz Los Angelesa so si želeli izločilne boje priigrati zgodaj v sezoni, a so se znašli v položaju, ko bodo za končnico morda trepetali vse do zadnje tekme rednega dela. Kralji trenutno zasedajo sedmo mesto zahodne konference, četrto pacifiški divizije, do konca skupinskega dela tekmovanja se bodo po točke odpravili še trikrat. Vselej v domačem Staples Centru.

Že zvečer bodo tam pričakali enega od velikih tekmecev za končnico Colorado Avalanche. Oklepniki iz Denverja so odigrali isto število tekem kot Anže Kopitar in druščina (79), a imajo na osmem mestu zahoda, ki kot zadnje vodi v končnico, točko manj (93).

Z zmago bi naredili korak proti končnici, s porazom korak nazaj

Če bodo Kalifornijci Colorado pustili na ničli, bodo naredili pomemben korak k izločilnim bojem. Če bodo izgubili, se lahko njihov položaj močno zaplete. Foto: Reuters

Če bi Kopitarjevi ugnali Colorado, bi napredovali na tretje mesto Pacifika, ki prinaša neposredno končnico, in s tem dve tekmi pred koncem naredili velik korak proti konferenčnemu četrtfinalu. In, kar je najpomembneje, še vedno bi imeli usodo v svojih rokah.

V nasprotnem primeru se bodo Kalifornijci znašli v izjemno neugodnem položaju, v katerem v boju za končnico morda ne bodo več odvisni le od sebe. Sploh če St. Louis Blues, ki ima dve točki manj od LA-ja, a tudi tekmo manj, ukani Washington. Ob takšnem razpletu bi se Kralji znašli na "napačni strani lestvice", na devetem mestu.

Stanje zahodne konference: Pacifiška divizija: Vegas Golden Knights** 79 tekem – 107 točk San Jose Sharks 79 – 98 Anaheim 79 – 95

... Centralna divizija Nashville Predators** 79 – 113 Winnipeg Jets** 78 -106 Minnesota Wild 78 – 96

... Wild Card Los Angeles Kings 79 – 94 točk Colorado 79 – 93

--------------------------------------------------------- St. Louis 78 – 92 Dallas 79 - 88 Najboljša tri moštva rednega dela vsake divizije si samodejno zagotovijo vstopnico za izločilne boje, preostali dve najboljši moštvi konference pa prejmeta vstopnico wild-card (to pomeni, da lahko iz ene divizije, na primer zahodne konference, napredujejo tri moštva, iz druge pa pet). **že v končnici

Majhne stvari v tem delu sezone štejejo ogromno

Trener LA Kings John Stevens, ki zaradi poškodbe zgornjega dela telesa ne bo računal na branilca Jakea Muzzina, vprašljiv pa je (poškodba spodnjega dela telesa) tudi napadalec Alex Iafallo, upa, da bodo njegovi varovanci za razliko od zadnje tekme tokrat več časa preživeli v tretjini Colorada. "Če sem iskren, na zadnji tekmi nismo igrali niti približno tako, kot bi morali. Predolgo časa smo bili v svoji tretjini, premalo v njihovi (Anaheimovi, op. a.), nismo naredili dovolj na tistih položajih, pri tistih majhnih stvareh, ki so v tem delu sezone lahko ključne."

Hokejisti Colorada, ki so v nedeljo zakockali zmago pri Anaheimu, veliko časa za regeneracijo niso imeli. Foto: Reuters

Za razliko od Stevensa ima strateg Colorada Jared Bednar težave na vratarskem mestu, saj se je prvi vratar Semjon Varlamov poškodoval in končal sezono. Vrata bo tako najverjetneje branil Jonathan Bernier, ki je bil v golu že v nedeljo, ko je zaustavil 30 strelov od 34 in ko so po vodstvu s 3:1 s soigralci Anaheimu dopustili preobrat in po podaljšku izgubili s 3:4.

Po Coloradu še Minnesota in Dallas

Po obračunu s Coloradom bodo Kralji odigrali le še dve tekmi, v četrtek bodo palice prekrižali z Minnesoto, ki je na dobri poti proti končnici, zadnjič v redenm delu te sezone pa bodo na led zadrsali v soboto (po kalifornijskem času), ko bodo gostili Dallas.

Kdo je že v končnici? Zahodna konferenca: Nashville Predators, Winnipeg Jets, Vegas Golden Knights

Vzhodna konferenca : Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs, Washington Capitals, Pittsburgh Penguins

