Kopitar ni dočakal vesele novice, pred njim težka naloga

Liga NHL, 1. april

V hokejski ligi NHL se nezadržno približuje končnica. Vsaka točka je pomembna za Los Angeles Kings in Anžeta Kopitarja, ki so bili ponoči neaktivni. Zato pa so z zanimanjem spremljali obračun med neposrednima tekmecema Anaheimom in Coloradom. Čeprav bi bila bolj prijazna zmaga Colorada, se to ni zgodilo. Na njihovo žalost je zmagal Anaheim, ki je slavil zmago po podaljšku. Ključno delo ga čaka danes ponoči.

V boju za končnico severnoameriške hokejske lige NHL so igralci Anaheima premagali Colorado po podaljšku s 4:3 in sedmouvrščenemu Los Angelesu Anžeta Kopitarja pobegnili za točko.

Obračun med Coloradom in Anaheimom so zagotovo z zanimanjem spremljali kralji in njihovi privrženci, saj so Anaheim, Los Angeles in Colorado na lestvici zahodne konference povsem skupaj. Po zmagi Anaheima in 79 tekmah - do konca rednega dela so še tri - je na šestem mestu Anaheim s 95 točkami, na sedmem Los Angeles s 94 in na osmem Colorado s 93. Blizu je tudi St. Louis na devetem mestu z 92 točkami, a s tekmo manj.

Kopitar bo naslednjo tekmo odigrali danes ponoči in ta bi lahko bila ključna. Nasproti bo stal prav Colorado. Zmaga bo krvavo potrebna.

Junak tekme v Anaheimu je bil Ondrej Kase, ki je zadel po eni minuti in 34 sekundah podaljška. Andrew Cogliano je zbral gol in podajo, za Anaheim, ki je zabeležil peto zaporedno domačo zmago, sta zadela še Adam Henrique in Ryan Kesler. Na drugi strani sta bila natančna Alexander Kerfoot in dvakrat Tyson Jost.

Liga NHL, 1. april: Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 4:3 /po podaljšku/

Cogliano, Henrique, Kesler, Kase; Jost 2, Kerfoot Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 1:3

Hornqvist; Oshie, Orlov, Wilson Montreal Canadiens - New Jersey Devils 1:2

Carr; Hischier, Hall Tampa Bay Lightning - Nashville Predators 1:4

Palat; Forsberg 2, Johansen, Smith Philadelphia Flyers - Boston Bruins 4:3 /po podaljšku/

Giroux 2, Konecny, Patrick; Acciari, Pastrnak, Bergeron

Kdo je že v končnici? Zahodna konferenca: Nashville Predators, Winnipeg Jets, Vegas Golden Knights Vzhodna konferenca : Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Toronto Maple Leafs, Washington Capitals, Pittsburgh Penguins