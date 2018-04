Neverjeten zadetek, ki se mu klanja hokejski svet #video

Liga NHL, 31. marec

V hokejski ligi NHL so imeli Anže Kopitar in Kralji prost večer, so bili pa zato v noči na nedeljo na delu njihovi tekmeci iz pacifiške divizije zahodne konference San Jose Sharks. Morski psi so ostali praznih rok v Las Vegasu pri Zlatih vitezih, ki so v krstni sezoni vknjižili že 50 zmag. Dvoboj je zaznamoval spektakularen zadetek Šveda Williama Karlssona, po mnenju lige NHL eden izmed kandidatov za najlepši gol sezone.