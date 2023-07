Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant Andrej Tavželj hokejske opreme še ne bo pospravil v kot. Kot so zapisali pri koroškem kolektivu EC KAC Future Team, bo 39-letnik, ki je v zadnji sezoni opravljal vlogo kapetana ekipe v alpski ligi, njihov član tudi v prihodnjem tekmovalnem obdobju. Branilec bo v ekipi, katere trenutna povprečna starost je nekaj manj kot 20 let, še naprej mentor mladim upom.

Tavželj se je na Koroško z Jesenic preselil pred sezono 2021/22, v kateri je zaigral tudi s prvo člansko zasedbo v kakovostnejši IceHL.

Del kadrovskega igralskega mozaika EC KAC Future Team bodo v prihodnji sezoni vsaj še trije Slovenci: 17-letni branilec Tit Smolnikar, 19-letni napadalec Anže Šiftar in 20-letni napadalec Luc Slivnik.

Od kluba se poslavlja branilec Jan Goličič, ki je bil pred tednom izbran na naboru CHL, izbrali so ga pri Gatineau Olympiques, tako da bo kariero nadaljeval v Kanadi. Prav tako za mlado moštvo ne bo več igral Nal Brodnik.

Avgusta priložnost za dokazovanje

Kot so še zapisali na uradni spletni strani kluba, se bo v začetku avgusta ekipi pridružilo še nekaj avstrijskih in slovenskih hokejistov, ki bodo v pripravljalnem obdobju poskušali prepričati in si priigrati mesto v ekipi.

Naslov bodo branili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice. Foto: HDD Sij Acroni Jesenice

EC KAC Future Team je v zadnji sezoni zasedel zadnje mesto rednega dela, v nadaljevanju se mu ni uspelo uvrstiti v končnico. V tej so do pokala za zmagovalce prišli hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice.

Ob železarjih bo v novi sezoni alpske lige sodeloval še en slovenski predstavnik, HK RST Pellet Celje.