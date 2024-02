Andrej Tavželj je končal kariero

S sobotno tekmo EC-KAC Future Team se ni končala le sezona koroškega moštva v Alpski ligi, pač pa tudi dolga kariera hokejskega branilca Andreja Tavžlja. "Uživaj v pokoju in ohrani le lepe spomine," so ob tem zapisali pri njegovem zadnjem klubu.

Slab mesec pred 40. rojstnim dnem je Andrej Tavželj igralsko hokejsko opremo pospravil v kot. Zadnje tri sezone je preživel na Koroškem, kjer je kot mentor na ledu in izven ledu deloval v razvojni ekipi EC-KAC Future Team in svoje izkušnje kot kapetan prenašal na mlajše hokejske upe v Alpski ligi. V prvem tekmovalnem obdobju na drugi strani Karavank je izkoristil nenadejano priložnost in s člansko ekipo Celovca znova zaigral tudi v IceHL.

Na zadnji uradni tekmi je bil v postavi v soboto, ko so z EC-KAC Future Team v sklopu kvalifikacijske skupine Alpske lige gostovali pri Unterland Cavaliers in izgubili z 0:3. Koroški kolektiv že pred gostovanjem v Italiji ni imel več možnosti za končnico, tako da je zanj sezona končana.

Za njim je skoraj tisoč ligaških tekem v šestih različnih državah, dolga leta je bil tudi nepogrešljivi steber reprezentančne obrambe. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Andrej Tavželj je odigral zadnjo uradno tekmo v profesionalnem hokeju. Devet svetovnih prvenstev, olimpijske igre 2014 in 998 ligaških tekem v šestih različnih državah - Tava, vsi v rdeče-belem ti čestitajo za izjemno kariero. Uživaj v pokoju in ohrani le lepe spomine," so ob 39-letnikovi upokojitvi zapisali pri Celovcu.

Bil je kapetan obeh večnih tekmecev, tako Olimpije ... Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kapetan obeh večnih tekmecev

Otrok kranjske hokejske šole je ob Triglavu zaigral tudi za oba največja slovenska tekmeca Olimpijo in Jesenice. Še več, bil je kapetan obeh klubov, z obema zaigral v ligi EBEL (zdaj IceHL) in se z obema veselil naslova slovenskega prvaka.

... kot Jesenic. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Hokejska pot ga je vodila v Italijo, Francijo, na Slovaško, v Rusijo in na koncu v Avstrijo. V Franciji je z Rouenom osvojil tako francosko prvenstvo kot pokal, z ruskim Torosom Neftekamskom pa v sezoni 2014/15 postal prvak druge ruske lige VHL.

Tako se je veselil na olimpijskih igrah v Sočiju. Z reprezentanco je sodeloval tudi na devetih svetovnih članskih prvenstvih. Foto: Reuters

Reprezentančni dres je nosil že v mlajših selekcijah, nato pa bil dolga leta steber obrambe tudi v članski izbrani vrsti. Z njo je igral na devetih svetovnih prvenstvih, leta 2014 pa imel čast okusiti olimpijske igre. Tekmovanje petih krogov v Sočiju je z rojaki končal na visokem sedmem mestu.

Kdo ve, morda se Gorenjec reprezentanci znova pridruži v drugačni vlogi. Vodstvo Hokejske zveze Slovenije je pred časom dejalo, da so nanj računali v trenerskem štabu, a se na koncu ob klubskih zadolžitvah niso uspeli dogovoriti za sodelovanje.

