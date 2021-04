Avstrijci v Ljubljani izsilili četrto tekmo, Jesenice po drugo zmago

Hokejisti HK SŽ Olimpija bi si lahko že danes z zmago nad Lustenauom v domačem Tivoliju priigrali finale Alpske lige, a so doživeli poraz z 1:2 in bodo morali še enkrat odpotovati v Avstrijo. Člani HDD Sij Acroni Jesenice bodo v dvorani Podmežakla poskušali povesti v polfinalni seriji proti Asiagu in si priigrati zaključni plošček za finale.

Lustenau si je danes v Hali Tivoli reševal življenje, saj bi Ljubljančani z zmago že končali njegovo sezono. Avstrijcem je uspelo, zmagali so z 2:1 in izsilili četrto tekmo polfinala, ki bo v četrtek ob 19.30.

V prvi tretjini današnje tekme zadetkov ni bilo, v drugih 20 minutah igre pa se je zgodilo vse. Lustenau je v vodstvo popeljal Christopher D'Alvise, ki je domačega čuvaja mreže Paava Hölsä premagal v 26. minuti tekme. Le dobro minuto kasneje so zmaji odgovorili z golom Nika Simšiča, v 33. minuti pa je domača obramba še enkrat klecnila, zadel je Timo Demuth in avstrijska ekipa je prešla v vodstvo.

Tega je ubranila vse do konca tekme, pa čeprav so domači bolj ali manj prevladovali na ledu. Olimpija je na vrata Anthonyja Morroneja sprožila 34 strelov (33 obramb), Hölsä na drugi strani jih je ubranil 16 (18 strelov).

Trener Olimpije Raimo Summanen je tudi tokrat pogrešal pomembna napadalca Marca-Olivierja Valleranda in Žigo Pešuta, ki ju v kadru Ljubljančanov ne bo niti v četrtek. Če Lustenau slučajno izsili še peto tekmo, pa bodo pri Olimpiji "razmislili o njuni vrnitvi".

Si bodo Jeseničani zvečer priigrali zaključni plošček za finale? Foto: Grega Valančič/Sportida

Jeseničani po novo vodstvo v seriji

Če bo Olimpiji načrt uspel, bo na finalnega tekmeca čakala vsaj do četrtka, saj je v drugem polfinalnem paru med HDD Sij Acroni Jesenice in Asiagom serija (na tri zmage) izenačena na 1:1 v zmagah. Kdor bo zvečer slavil na Gorenjskem, si bo priboril zaključni plošček za napredovanje v zadnjo fazo tekmovanja. Če bodo to Jeseničani, bo finale štel dvojno – za alpski naslov in naslov državnega prvaka. V nasprotnem primeru bo finale državnega prvenstva med Jeseničani in Ljubljančani po alpskem finalu.

Gorenjska ekipa je na prvi polfinalni tekmi slavila po podaljšku (4:3), na drugi pa v gosteh izgubila z 1:4.

"Doživeli smo prvi poraz v končnici, ampak treba ga bo čim prej pozabiti, gledati naprej in iskati dobre stvari, ki smo jih delali. Igra z igralcem manj je bila zelo solidna. Pokazali smo veliko požrtvovalnosti in nismo prejeli zadetka. Izkoristili smo en power-play, kar je tudi dobra stvar. Tekmo smo končali na zelo visoki ravni, imeli pri izidu 3:1 dve zelo lepi priložnosti. Vratnica in plošček pred golovo črto sta nam preprečila, da bi bili bližje nasprotniku. Treba bo iskati novo priložnost na naslednji tekmi. V končnici je potrebno imeti kratek spomin, naslednjo tekmo gremo po novo prednost v seriji," je po porazu za klubsko spletno stran razmišljal kapetan Andrej Tavželj.

Jeseničani bodo Asiago znova pričakali zelo pozno, srečanje se bo začelo ob 20.30. Četrta polfinalna tekma je predvidena v četrtek ob 19. uri v Italiji.