Olimpija se ne želi vrniti v Avstrijo, Jesenice: v končnici je treba imeti kratek spomin

Zvečer bi lahko dobili prvega finalista Alpske lige. To lahko z zmago nad Lustenauom postane zadnji prvak Alpske lige iz leta 2019 (lani prvaka zaradi predčasno končane sezone ni bilo) HK SŽ Olimpija. Ljubljančani, favoriti polfinalne serije, se ne želijo vračati v Avstrijo, odločeni so, da ostanejo neporaženi v letošnji končnici in že danes zadrsajo v finale. Ta se bo začel 20. aprila.

Na uvodni polfinalni tekmi so avstrijskega tekmeca kljub neprepričljivi igri premagali s 4:2, na drugi pa so ga na gostovanju odpravili s kar 8:0. Pri tem jim ni mogel pomagati kanadski napadalec Marc-Olivier Vallerand, ki se je poškodoval na prvi polfinalni tekmi.

Ob visoki zmagi je tri zadetke prispeval Anže Ropret, s šestimi zadetki najboljši strelec končnice (šest golov so dosegli tudi Žan Jezovšek, Chris D`Alvise in Alex Frei). "Po prvi slabi tekmi, na kateri smo kljub temu zmagali, smo v Lusteanu pokazali pravi obraz. Bili smo osredotočeni na tekmo in že na začetku pokazali, da ne bodo mogli igrati z nami. Na koncu smo suvereno zmagali," je o prvih dveh polfinalnih srečanjih v klubski mikrofon dejal Ropret in pogledal proti današnjemu: "V zmagah vodimo z 2:0, a ne smemo se sprostiti. Vemo, da je zadnjo zmago v seriji pogosto najtežje doseči. Nočemo še enkrat nazaj v Lustenau, želimo zaključiti serijo v Tivoliju in se nato pripraviti na finale."

Si bodo Jeseničani zvečer priigrali zaključni plošček za finale? Foto: Grega Valančič/Sportida

Jeseničani po novo vodstvo v seriji

Če bo Olimpiji načrt uspel, bo na finalnega tekmeca čakala vsaj do četrtka, saj je v drugem polfinalnem paru med HDD Sij Acroni Jesenice in Asiagom serija (na tri zmage) izenačena na 1:1 v zmagah. Kdor bo zvečer slavil na Gorenjskem, si bo priboril zaključni plošček za napredovanje v zadnjo fazo tekmovanja. Če bodo to Jeseničani, bo finale štel dvojno – za alpski naslov in naslov državnega prvaka. V nasprotnem primeru bo finale državnega prvenstva med Jeseničani in Ljubljančani po alpskem finalu.

Gorenjska ekipa je na prvi polfinalni tekmi slavila po podaljšku (4:3), na drugi pa v gosteh izgubila z 1:4.

"Doživeli smo prvi poraz v končnici, ampak treba ga bo čim prej pozabiti, gledati naprej in iskati dobre stvari, ki smo jih delali. Igra z igralcem manj je bila zelo solidna. Pokazali smo veliko požrtvovalnosti in nismo prejeli zadetka. Izkoristili smo en power-play, kar je tudi dobra stvar. Tekmo smo končali na zelo visoki ravni, imeli pri izidu 3:1 dve zelo lepi priložnosti. Vratnica in plošček pred golovo črto sta nam preprečila, da bi bili bližje nasprotniku. Treba bo iskati novo priložnost na naslednji tekmi. V končnici je potrebno imeti kratek spomin, naslednjo tekmo gremo po novo prednost v seriji," je po porazu za klubsko spletno stran razmišljal kapetan Andrej Tavželj.

Jeseničani bodo Asiago znova pričakali zelo pozno, srečanje se bo začelo ob 20.30. Četrta polfinalna tekma je predvidena v četrtek ob 19. uri v Italiji.