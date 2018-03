Večer D za Jeseničane

Alpska liga, polfinale, četrta tekma

Jesenice bodo zvečer spet povsem hokejsko obarvane. Varovanci Gabra Glaviča bodo odigrali tekmo za biti ali ne biti. Da bi nadaljevali sezono v Alpski ligi, nujno potrebujejo zmago. Njihov polfinalni nasprotnik, aktualni prvak tekmovanja Ritten Renon, namreč v seriji na tri zmage vodi z 2:1.

Železarji so polfinale odprli z zmago v podaljšku v gosteh, nato pa dvakrat izgubili. Na zadnjih dveh srečanjih jih je tepla neučinkovitost. Zmogli so zgolj en zadetek, Italijani so jih ugnali s 4:0 in 4:1.

Obračun se bo v Podmežakli začel ob 19. uri. Če bodo Jeseničani, ki so lani obstali v polfinalu, slavili, bomo drugega finalista dobili v soboto v Italiji. V nasprotnem primeru se bo gorenjsko moštvo začelo pripravljati na finale državnega prvenstva proti Olimpiji. Začetek tega je bil ob neuvrstitvi slovenskega predstavnika v finale Alpske lige predviden za 12. april, a bi se serija na tri zmage ob soglasju obeh slovenskih predstavnikov po zagotovilih Hokejske zveze Slovenije lahko začela že prej.

V finalu Alpske lige, ki se bo začel 2. aprila, je že Asiago, ki je Val Pusterio izločil brez poraza.