V živo: Olimpija zaostaja v Italiji

Hokejisti HK SŽ Olimpija pravkar igrajo peto finalno tekmo proti Pustertalu, ki z zmago že lahko postane prvak Alpske lige. Če bo Ljubljančanom uspelo zmagati, se bo serija v petek nadaljevala v Tivoliju, v nasprotnem primeru bo v petek v Ljubljani prva tekma finala državnega prvenstva med zmaji in železarji.

Finale Alpske lige, peta tekma



Sreda, 17. april

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 1:0* (1:0, -:-, -:-) /3:1/

Grossgasteiger 11.



*tekma se je začela ob 20. uri

//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

Ljubljanska Olimpija je v nedeljo in ponedeljek zapravila prednost dveh zadetkov in vknjižila finalna poraza proti Pustertalu, ki je po preobratih prišel do dveh zaključnih ploščkov. Italijani, v seriji na štiri zmage vodijo s 3:1, bi z večerno zmago tako že postali prvaki Alpske lige.

V razprodani dvorani v Brunicu so gledalci prvi zadetek videli v 11. ko je večinsko domače navijače z zadetkom razveselil Gregor Grossgasteiger.

V petek v Tivoli na Alpsko ligo ali na derbi z Jesenicami?

Da bi Olimpija ohranila upe na naslov, mora nujno zmagati. Ob zmagoslavju zmajev bi se alpska finalna serija v petek nadaljevala v Tivoliju. Ta bo tudi v primeru večernega poraza Ljubljančanov v petek gostil hokejski obračun. Če zeleno-beli zvečer izgubijo, se namreč v petek začne finale državnega prvenstva med Olimpijo in branilci naslova Jeseničani. Igrali bi na dve zmagi.

Alpska liga, finale, peta tekma

Finale Alpske lige (igrajo na štiri zmage):



Sreda, 17. april

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija Ponedeljek, 15. april

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 3:4* (1:0, 2:1, 1:1, 0:1) /1:3/

1:0 Simšič 17. (Chvatal), 2:0 Mušič 22. (Jezovšek, Us), 2:1 Gander 36. (Andergassen, Helfer, SH1), 3:1 Mušič 39. (Vidmar, Kranjc, PP1), 3:2 Helfer 50. (L. De Lorenzo Meo), 3:3 T. Virtala 58. (M. Virtala), 3:4 Traversa (T. Virtala, Furlong) Nedelja, 14. april:

HK SŽ Olimpija : Val Pusteria 4:6 (1:1, 3:1, 0:4) /1:2/

Rajsar 11., Vidmar 23., Koblar 28., Chvatal 39.; Gander 7. (SH1), Hofer 27. (PP1), Traversa 41., 44. (PP1), Andergassen 48. (PP1), Helfer 60. (EN)



Petek, 12. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:7 (0:0, 1:6, 1:1) /1:1/

Elliscasis 39., Oberrauch 52.; Vidmar 27. (PP1), Jezovšek 27., 36. (PP1), Rajsar 28., 33., 45. (PP1), Pešut 40. Četrtek, 11. april:

Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) /1:0/

Gander 26. (PP1), 60., Oberrauch 34.



PP1 - zadetek z igralcem več

SH1 - zadetek z igralcem manj

EN - zadetek v prazen gol



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

*če bo treba

