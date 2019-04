V živo: izključitve tepejo Olimpijo

Alpska liga, finale, 1. tekma



Val Pusteria : HK SŽ Olimpija 2:0* (0:0, -:-, -:-)

Gander 26. (PP1), Oberrauch 34.



*tekma se je začela ob 20. uri

V Alpski ligi se je začelo zadnje dejanje tekmovanja, finalna serija, ki je slovensko-italijansko obarvana. Za lovoriko se merita najboljši moštvi rednega dela, prvouvrščena ekipa Val Pusteria in druga HK SŽ Olimpija. Ekipi sta v rednem delu igrali dvakrat, obakrat so zmagali Italijani. Na septembrski tekmi s 4:1, na januarski pa po preobratu in kazenskih strelih s 3:2.

V prvi tretjini je slabih 2.000 gledalcev na Južnem Tirolskem videlo precej izenačen obračun, brez večjega števila strelov, zadetka pa ne, saj sta Žan Us in domači Colin Keith Furlong zaustavila vse strele. Drugi del se je za Olimpijo začel slabo. V 26. minuti je moral na kazensko klop Luka Zorko, kar so gostitelji izkoristili že po osmih sekundah, z razdalje je zadel Markus Gander. Ljubljančani so si v 32. minuti privoščili nespametno potezo, kazen zaradi prevelikega števila igralcev na ledu je služil Gal Koren. Le sekundo po izteku kazni, ko zmaji še niso bili vsi povsem v igri, je Max Oberrauch zvišal na +2.

Dve tekmi v Italiji, nato selitev v Ljubljano

Prvak tekmovanja bo postala ekipa, ki bo prva zmagala štirikrat. Serija se bo po dveh tekmah na Južnem Tirolskem v nedeljo za dva obračuna preselila v Ljubljano. Prvaka bi lahko najhitreje dobili v ponedeljek v Tivoliju, najpozneje pa v nedeljo, 21. aprila, v Italiji.

Finale Alpske lige (Igrajo na štiri zmage):



Četrtek, 11. april:

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 12. april:

20.00 Val Pusteria - HK SŽ Olimpija Nedelja, 14. april:

17.30 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Ponedeljek, 15. april

19.15 HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Sreda, 17. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija



Petek, 19. april*

HK SŽ Olimpija - Val Pusteria



Nedelja, 21. april*

Val Pusteria - HK SŽ Olimpija *če bo potrebno

