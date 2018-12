Olimpija in Jesenice še zadnjič v 2018

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija gostuje v Salzburgu, Jeseničani pa pri Zell am Seeju. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska predstavnika v Alpski ligi HK SŽ Ollimpija in HDD Sij Acroni Jesenice bosta leto 2018 končala na gostovanju. Zmaji bodo osmo zaporedno zmago lovili pri neugodni drugi ekipi Salzburga, ki so jo pred desetimi dnevi premagali s 4:2. Jeseničani se bodo udarili s Zell am Seejem.