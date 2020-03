Pomemben večer za Jesenice in Olimpijo

Pustertal, Cortina, HDD Sij Acroni Jesenice, Ritten, HK SŽ Olimpija, Asiago, Red Bull Salzburg II in Feldkirch so osmerica, ki bo v soboto začela četrtfinalno bitko Alpske lige. A še pred tem vsako od moštev čaka zadnja tekma drugega dela tekmovanja. Ta lahko številnim veliko prinese, a tudi odnese. Tudi slovenskima predstavnikoma.

Tri najboljša moštva skupine za razvrstitev si bodo namreč sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika (med tistimi, ki bodo na mestih med petim in osmim), najboljša četverica pa bo imela prednost domačega terena. Že zdaj je jasno, da bosta na prvem in drugem mestu končala Pustertal in Cortina, obeta pa se hud boj za tretje ali vsaj četrto mesto.

Trenutno so tretji člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki jih čaka zahtevno gostovanje pri vodilnih, a železarji se na Južno Tirolsko odpravljajo z zvrhano mero optimizma. Na zadnjih treh tekmah so prejeli zgolj en zadetek, vknjižili maksimalnih devet točk, tudi tri na ponedeljkovem derbiju z zmaji. A v želji po četverici bo treba račun pri vodilnih okrepiti.

"K prvouvrščeni ekipi moramo iti z dobrim načrtom tekme, mu slediti, ga opraviti do konca in imeti pravo energijo, kot jo imamo že dolgo časa. Če bo tako, lahko upamo na dober rezultat," je pred večernim srečanjem optimističen trener Mitja Šivic, ki bo po sedmih tekmah prepovedi lahko računal tudi na Gašperja Glaviča.

Olimpija bo ob 20. uri gostila Asiago. Ljubljančani za ohranitev upov na prvo četverico potrebujejo zmago in ugodne rezultate na drugih dveh tekmah. Foto: Eva Brili Grebenar

Olimpija ni odvisna le od sebe

V slabšem položaju je po devetih krogih, na katerih je ob toplo-hladni igri le trikrat zmagala, Olimpija. Ta je ob ponedeljkovem porazu v Podmežakli zaigrala oslabljena, Žiga Pešut, Anže Ropret, Luka Ulamec, Aljaž Chvatal in Žiga Svete po besedah ljubljanskega tabora niso igrali zaradi poškodb.

Zeleno-beli tabor je po novem porazu padel na peto mesto in ni več odvisen le od sebe. Za skok po lestvici potrebuje zmago nad Asiagom, ki ima enako število točk, hkrati pa mu morajo iti na roko še drugi rezultati. "Ne trener, ne predsednik, ne navijači, mi smo tisti, ki moramo opraviti delo, zadeti. Dokler ne bo vsak začel opravljati svojega dela, bo pač tako. Igramo zelo toplo-hladno, a če hočeš biti na koncu uspešen, toplo-hladno ne pride v poštev," pred tekmo (začetek bo ob 20. uri) razmišlja napadalec zelenih Sašo Rajsar.

Četrtfinale se bo začel v soboto. Če si Olimpija ne bo priigrala domačega terena, se bo še pred četrtfinalom za nekaj tednov poslovila od Tivolija, ki bo pred svetovnim prvenstvom doživel olepšave, in se preselila v Zalog. Če bodo zmaji med prvo četverico, pa bodo prvi dve tekmi četrtfinala še igrali v Tivoliju.

Alpska liga, 4. marec, skupina za razvrstitev 20.00 HK SŽ Olimpija - Asiago

20.00 Pustertal - HDD Sij Acroni Jesenice

20.00 Ritten - Cortina

Lestvica skupine za razvrstitev 1. Val Pusteria 9 – 19 (2)

2. Cortina 9 – 18 (1)

3. HDD Sij Acroni Jesenice 9 – 14

4. Ritten 9 - 14 (3)

5. HK SŽ Olimpija 9 - 13 (4)

6. Asiago 9 – 13 *() V oklepaju so dodatne točke, ki so jih ekipe prenesle v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsaka z vsako doma in v gosteh). Vse ekipe so že uvrščene v končnico. Najboljše tri si bodo po desetih tekmah same izbrale četrtfinalnega nasprotnika.

Alpska liga, 4. marec, kvalifikacijski skupini* Zell am See - Bregenzerwald

Fassa - Linz II

Feldkirch - Kitzbuhel

Gardena - KAC II

Lustenau - Vienna Capitals II

Vipiteno - Red Bull Salzburg II



*Red Bull Salzburg II in Feldkirch sta si priigrala zadnji četrtfinalni vstopnici.

