Jeseničani lahko zvečer Olimpijo pošljejo na enomesečni odmor

Alpska liga, četrtfinale, 4. tekme

Četrtfinalna serija Alpske lige med slovenskim predstavnikoma se odvija povsem po jeseniških notah. Če so železarji na prvih dveh tekmah slavili zgolj z zadetkom razlike, so na sobotni tretji tekmi povsem nadigrali Ljubljančane in si z zmago s 5:0 priigrali zaključni plošček za polfinale tekmovanja, v katerem so igrali že lani.

Glavni trener Jesenic Gaber Glavič je bil po visoki zmagi lahko zadovoljen s pristopom svojih varovancev, ki je bil, v primerjavi z zadnjimi minutami uvodnega srečanja in drugo tekmo, povsem drugačen in precej bolj resen.

Do zadnje najtežje

"Zadnjo je najtežje ujeti," pravijo Jeseničani. Foto: Vid Ponikvar

"Najtežje je zmagati na zadnji tekmi, tega se zavedamo, a poskušali bomo narediti vse, da v torek končamo serijo in se v miru pripravimo na polfinale," je po zanesljivi sobotni zmagi dejal strelec dveh zadetkov Tadej Čimžar.

Gorenjsko moštvo bo zagotovo poskušalo že zvečer končati sezono Olimpije v Alpski ligi, saj bi se v primeru ljubljanske zmage serija v četrtek nadaljevala na Jesenicah.

Isti dan pa se bo takrat na Gorenjskem začela polfinala serija lige EBYSL, v kateri bodo mladi Jeseničani za finale palice prekrižali z Beljakom. V tem boju jim bo, če bodo Gorenjci zvečer skočili v polfinale Alpske lige, pomagal zajeten del članske ekipe, ki je med sezono igral na dveh frontah – članski in mladinski.

Ni še čisto konec

Če bo Olimpija zvečer izgubila, zanjo sledi mesec premora, nato pa finale DP proti Jesenicam. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Čeprav so Jeseničani na stežaj odprli vrata polfinala, v Ljubljani še niso vrgli puške v koruzo. "Ni še konec, igra se na štiri zmage," je že večkrat dejal trener zmajev Jure Vnuk, napadalec Miha Pesjak pa upa, da ne bodo ponovili napak s sobotne tekme, ko "smo delali napake, ki smo jih že med sezono, padli smo iz svojega sistema, oni pa so drsalno dobra ekipa in hitro kaznujejo napake. A ni še konec, še vedno verjamemo".

Aprila novo snidenje za državno zvezdico Foto: Vid Ponikvar Jeseničani in Ljubljančani se bodo aprila srečali še v finalu državnega prvenstva, tako da derbijev do konca sezone ne bo manjkalo. Če bo kdo od slovenskih predstavnikov zaigral v finalu Alpske lige, so na Hokejski zvezi Slovenije predvideli, da se finale DP začne 16. aprila in da ga bodo igrali po sistemu na dve zmagi (maksimalno število tekem 3). Če v finalu Alpske lige ne bo slovenskega predstavnika, je začetek finala DP predviden za 12. aprila. V tem primeru bodo igrali na tri zmage (največje število tekem 5). V vsakem primeru bo slovenski prvak znan najpozneje 20. aprila. Dva dni pozneje se začne svetovno prvenstvo skupine B, na katerem bi sicer lahko videli tudi nekatere hokejiste iz omenjenih klubov.

Ritten do zaključnega ploščka, Asiago ga lahko že izkoristi

V ponedeljek sta četrto tekmo odigrala aktualni prvak Ritten in druga ekipa Salzburga. Italijani so povedli s 3:1 v zmagah.

Že zvečer si lahko polfinale zagotovijo člani Asiaga, ki proti Vipitenu Iva Jana in Jureta Sotlarja vodijo s 3:0 v zmagah. Eric Pance bo z Val Pusterio proti Feldkirchu poskušal izid v zmagah poravnati na 2:2.