Jeseničan se ne bi ustavljal niti pri 10:0, Ljubljančani potrti na led

Po tretji četrtfinalni zmagi Jesenic nad Olimpijo

Jeseničani so v soboto prikazali povsem drugačen obraz kot v četrtek v Ljubljani in večino od dobrih tri tisoč gledalcev v Podmežakli razveselili s suvereno zmago nad večnim tekmecem. Odločilna je bila druga tretjina, v kateri so med drugim izkoriščali napake ljubljanske obrambe, štirikrat premagali vratarja zeleno-belih Tilna Spreitzerja, na koncu pa slavili s 5:0. Dvakrat je zadel Tadej Čimžar, po enkrat Gašper Glavič, Luka Bašič in Urban Sodja. Med vratnicama se ni pustil premagati Clarke Saunders, zaustavil je vseh 27 strelov gostov.

Aktualni državni prvaki so tako zmagali še tretjič v seriji, v kateri vodijo s 3:0 v zmagah, za preboj v polfinale Alpske lige potrebujejo le še zmago. Polfinale si lahko priigrajo že v torek na gostovanju.

Dober odgovor

Trener železarjev Gaber Glavič, ki danes praznuje 40 let, je bil lahko s sobotno predstavo zadovoljen. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Nedvomno naša gladka zmaga. Ponovili smo igro iz predprejšnjega dela, ko smo pred domačimi gledalci zmagali s 7:2. Dan pred to tekmo je imel vsaj trenerski štab kar naporen dan z analizami naše igre. Kljub zmagi v četrtek v Ljubljani z igro nisem bil zadovoljen. Tudi če zmagamo in ne igramo dobro, ne morem biti zadovoljen, saj je igra tista, ki me zanima. Tokrat smo dobro odgovorili," je bil tokrat s prikazanim svojega moštva zadovoljen trener Jesenic Gaber Glavič, ki danes praznuje 40 let.

"Hoteli smo le dobro igrati in se ne ustaviti, tudi če bi bilo 10:0"

Da je bilo treba kljub četrtkovi zmagi v slovenski prestolnici, ko niso delovali tako suvereno, popraviti določene stvari, so igralci poudarjali že takoj po tisti tesni zmagi. Pogovori so zalegli. "S tem, kar smo prikazali v Ljubljani, nismo bili zadovoljni. Starejši, predvsem kapetan, so v slačilnici dvignili glas, morali smo nekaj spremeniti. Motivacija je bila tokrat na visoki ravni. Hoteli smo le dobro igrati in se ne ustaviti, tudi če bi bilo 10:0, mleli smo naprej," je razmišljal eden od najboljših jeseniških igralcev v seriji Tadej Čimžar.

"Motivacija je bila tokrat na visoki ravni. Hoteli smo le dobro igrati in se ne ustaviti, tudi če bi bilo 10:0, mleli smo naprej," pravi strelec dveh zadetkov Tadej Čimžar. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Do prihodnje tekme v torek v Ljubljani je zdaj dan tekmovalnega počitka več – sicer ga večina Jeseničanov ne bo imela, saj bo mlajši del članske ekipe zvečer pomagal mladim železarjem na odločilni četrtfinalni tekmi lige EBYSL –, a 25-letni strelec dveh sobotnih zadetkov si bo le lahko malce bolj spočil. "Smo kar utrujeni, tako da bo ta dodatni dan počitka prišel prav. Vemo, da je zadnjo tekmo najtežje dobiti, a poskušali bomo končati že v torek in se nato pripraviti na polfinale," je dodal Čimžar.

Vnuk: Potrtost se je poznala na igrišču

Ljubljanski trener Jure Vnuk po četrtkovem porazu ni skrival jeze in napovedal vojno na ledu, od katere pa je bilo na koncu bolj malo. Kaj je bil razlog za visok poraz?

" Bili smo potrti, kar se je poznalo na igrišču. Žal nismo izkoristili svojih priložnosti, tako da je bil rezultat tak, kot je bil. K temu je pripomoglo tudi to, da nam je vmes padla osredotočenost. Sem pa vesel, da smo tretjo tretjino ubranili, odigrali 0:0," je misli po porazu strnil ljubljanski trener Jure Vnuk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Počutili smo se precej potrti, ker bi tisto drugo tekmo v Ljubljani morali zmagati. V to sem še vedno prepričan. Bili smo potrti, kar se je poznalo na igrišču. Napovedal sem vojno na igrišču, kjer se je tudi odvijala, a žal nismo izkoristili svojih priložnosti, tako da je bil rezultat tak, kot je bil. K temu je pripomoglo tudi to, da nam je vmes padla osredotočenost. Sem pa vesel, da smo tretjo tretjino ubranili, odigrali 0:0. Na tem moramo graditi. Igra se na štiri zmage, tako da serija še ni končana," 43-letnik ohranja upanje, da se sezona v tekm tekmovanju v torek še ne bo končala.

Naslednja, morda odločilna tekma bo v torek ob 18.00 v Tivoliju. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Napadalec Miha Pesjak upa, da bodo takrat na domačem terenu prikazali igro, s katero so gorenjski ekipi povzročali težave na prvih dveh tekmah. "Morda smo res pregoreli po tistem porazu, nismo bili pravi, spet smo delali napake, ki smo jih že med sezono, padli smo iz našega sistema, oni pa so drsalno dobra ekipa in hitro kaznujejo napake. A ni še konec, še vedno verjamemo."

Četrta, morda tudi zadnja tekma serije se bo v torek v Tivoliju začela ob 18.00.