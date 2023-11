Na Gorenjskem ponovitev zadnjega finala

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo ob 19. uri gostili Cortino. Gre za ponovitev zadnjega finala Alpske lige, v katerem so bili uspešnejši železarji. Za Jeseničani je negativen rezultatski niz, na zadnjih treh tekmah so trikrat izgubili. Trenutno so peti, Cortina pa z dvema tekmama manj in štirimi točkami manj sedma. Zvečer bodo na delu tudi člani HK RST-Pellet Celje, ki so se po slovesu Luke Kalana okrepili z latvijskim napadalcem Raivom Freidenfeldsom. Predzadnji Celjani gostujejo pri 13. Kitzbühelu.