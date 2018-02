Olimpiji skalp nevarnega Rittna, Jeseničani napolnili mrežo Fasse

Alpska liga, med 30. januarjem in 4. februarjem

Hokejisti HK SŽ Olimpija so zadnjo tekmo pred olimpijskim premorom v Alpski ligi odigrali v gosteh pri velik del sezone vodilnemu Rittnu, ki je trenutno drugi. Ljubljančani, ki so v Italijo odpotovali brez prvega vratarja Roberta Kristana, so se veselili zmage po kazenskih strelih. Tilen Spreitzer je zaustavil 33 strelov od 35. Jeseničani so s precej lažjim nasprotnikom opravili temeljito. Fassi so zabili pet golov.

Ljubljančani, ki bodo v ponedeljek na povratni tekmi polfinala DP branili tesno prednost proti Kranju (2:1), se bodo v ritem Alpske lige vrnili 27. februarja, ko bodo pričakali Cortino.

Gorenjska ekipa - v ponedeljek bo na polfinalu DP proti Celju branila prednost s 4.2 s prve tekme - pa bodo naslednjo tekmo te lige prav tako odigrali 27. februarja, ko v Podmežaklo prihaja Sterzing Vipiteno.

Olimpija in Jesenice z enakim rezultatom odpravila nasprotnika

Jeseničani so se po seriji gostovanj v sredo vrnili v domačo Podmežaklo in se z zmago s 6:2 nad Zell am Seejem, ki jih je pretekli konec tedna premagal z 1:0, utrdili na tretjem mestu. Železarji so v začetku druge tretjine povedli z 2:0, a so gostje v 37. minuti izenačili. Luka Bašič je ob igralcu manj še pred zadnjim odmorom gorenjski ekipi prinesel novo vodstvo, ki ga je, prav tako z igralcem manj, zvišal Markus Piispanen. Luka Kalan je z drugim zadetkom na obračunu v 48. minuti zadel za 5:2, Bašič pa je nekaj trenutkov zatem postavil končnih 6:2.

V Ljubljani, kjer so tekmo posvetili preminulemu legendarnemu napovedovalcu Jožetu Rojku – Jocu, so se zmaji v sedmi minuti znašli v zaostanku, a z zadetkom Janeza Orehka hitro izenačili.

Italijani so nato spet povedli, a zatem ko je Luka Zorko še pred koncem uvodnega dela izenačil na 2:2, se Olimpija ni več znašla v zaostanku. Kristjan Čepon je sredi obračuna zadel za 3:2, nato pa so vodstvo višali še Črt Snoj, Andrej Hebar in Sašo Rajsar, ki je dosegel premierni zadetek v dresu Olimpije.

Alpska liga Sobota, 3. februar

Ritten : HK SŽ Olimpija 2:3 - kazenski streli

Tudin 13., Frei 59.; Pesjak 12., Hebar 36., Čepon 65.



Fassa : HDD Sij Acroni Jesenice 1:5

Rothstein 48.; Svetina 11., Magovac 11., Stojan 42., Glavič 44., Logar 46.



Red Bull Salzburg II : KAC II 5:1

Bregenzerwald : Neumarkt 4:2

Zell am See : Kitzbuhel 6:3

Feldkirch : Gardena 3:2 - podaljšek

Lustenau : Asiago 5:2

Cortina : Val Pusteria 0:2 Nedelja, 4. februar

Vipiteno – Red Bull Salzburg II Torek, 30. januar

Feldkirch : Vipiteno 5:3 Sreda, 31. januar

HDD Sij Acroni Jesenice : Zell am See 6:2

Kalan 12., 48., Sodja 23., Bašič 39. (SH1), 49., Piispanen 41. (SH1); Scholz 24., Oraže 37. (PP1)



HK SŽ Olimpija : Gardena 6:2

Orehek 9., Zorko 19., Čepon 31., Snoj 31., Hebar 37., Rajsar 53. (PP1); Lundstrom 8., Pitschieler 15.



Red Bull Salzburg II : Ritten 2:4

Kitzbuhel : Bregenzerwald 4:3

Val Pusteria : KAC II 3:2

Asiago : Neumarkt 8:0

Cortina : Fassa 8:5



PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj