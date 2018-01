Triglav namučil Olimpijo, Jeseničani na povratno tekmo z dvema goloma prednosti

Državno prvenstvo, polfinale, prvi tekmi

Na prvih polfinalnih tekmah državnega prvenstva, v katerem igrajo po sistemu boljši z dveh tekem, so do zmag prišli hokejisti Jesenic in Olimpije. Aktualni prvaki so s 4:2 premagali HK ECE Celje, oklepniki HK SŽ Olimpija pa tesno, z 2:1, HK Triglav Kranj.