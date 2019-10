Obračun, "ki ti lahko veliko da, lahko pa z njim veliko izgubiš"

Ob 17.30 bo v Tivoliju na sporedu 500. derbi med Olimpijo in Jesenicami, ki sta zgodovino velikega rivalstva začela pisati 5. novembra 1954 na obračunu v Beogradu. Tokratna tekma bo štela dvojno, za točke Alpske lige in državno prvenstvo. Pred njo, ob 16. uri, se bodo na ledu tivolske dvorane srečali nekdanji hokejisti obeh klubov. Bo Olimpija razmerje zmag na derbijih izenačila na 236 ali bodo Jeseničani ušli na 237?

Po skoraj 65 letih od prvega obračuna hokejske Ljubljane in Jesenic bo sobotni popoldan obeležil jubilejni 500. derbi večnih tekmecev. Zgodovina rdečih in zelenih je pestra, polna vzponov in padcev. Tradicijo derbijev poskušata naprej peljati precej mlada članska kolektiva HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, ki sta zrasla na pogoriščih nekdanjih klubov.

Ljubljansko in jeseniško moštvo bosta palice prekrižala ob 17.30, še pred obračunom pa se bodo na revialni tekmi ob 16. uri na ledu srečali stari znanci hokejskega rivalstva.

Jeseničani pri eni zmagi več

Jeseničani so pri 236 zmagah, Olimpija pri 235. Foto: Nik Jevšnik/STA

Izkupiček zmag na derbijih je 235:236 v korist Jeseničanov, 28-krat sta se ekipi razšli brez zmagovalca. Na to, kako bo danes, bo treba počakati do večera. V lanski sezoni so na derbijih prevladovali člani Olimpije, ki so zmagali tudi na obeh letošnjih medsebojnih obračunih. Na pripravljalni tekmi na Bledu s 4:1, v finalu pokala pa z 8:4.

Tehtnica je pred današnjo tekmo na strani gostiteljev, ki imajo bolj izkušeno ekipo od Jeseničanov. Varovanci Gregorja Polončiča v bitko z varovanci Mitje Šivica vstopajo spodbujeni s četrtkovo zmago nad vodilnim moštvom lige, lanskim finalistom, Pustertalom. Jeseničani so se v četrtek dobro upirali drugouvrščeni ekipi tekmovanja Cortini in vknjižili točko (izgubili so v podaljšku).

Kapetan Olimpije Aleš Mušič kot edini cilj izpostavlja zmago svojega moštva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Od začetka sezone smo naredili kar nekaj kiksov, izgubili deset točk, kar si ne bi smeli dovoliti, a vsaka ekipa ima vzpone in padce. Včasih ne moreš zmagati na vseh tekmah, pa čeprav si bil na nekaterih boljših. S prejšnjimi tremi predstavami v Alpski ligi smo lahko zelo zadovoljni, v tej smeri moramo nadaljevati, predvsem pa misliti in igrati svojo igro in se ne podrejati nasprotniku. Če se bomo tega držali, bomo plezali proti vrhu, kjer želimo biti. Edini cilj na derbiju bo izenačenje po številu zmag, borili se bomo za to in mislim, da smo na to zelo dobro pripravljeni," pred obračunom pravi kapetan Ljubljančanov Aleš Mušič.

"En tak derbi, kot bo zdaj, ti lahko veliko prinese, lahko pa z njim veliko izgubiš. S tem ne želim dajati pritiska na soigralce, a če zmagaš na taki tekmi, se bo to začutilo. Z eno zmago si lahko pridobiš veliko samozavesti," pravi Andrej Tavželj. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Že pred sezono smo pričakovali, da bodo prisotna neka nihanja. Pristop in igra sta bila prava, manjkajo pa nam izkušnje. V določenih trenutkih kakšne stvari ne "klapajo", kot bi pri kakšni bolj zreli ekipi. A delali bomo dan po dan, da bomo postajali boljši. En tak derbi, kot bo zdaj, ti lahko veliko prinese, lahko pa z njim veliko izgubiš. S tem ne želim dajati pritiska na soigralce, a če zmagaš na taki tekmi, se bo to začutilo. Z eno zmago si lahko pridobiš veliko samozavesti. Zelo lepo bi bilo zmagati že zaradi aspekta same samozavesti," pa pred srečanjem razmišlja kapetan Jesenic Andrej Tavželj.

Olimpija, ki zaseda peto mesto Alpske lige, bo lovila peto zaporedno (osmo skupno) alpsko zmago, Jeseničani, ki so 12., pa peto v tej sezoni.

Zanimivosti z derbijev med Olimpijo in Jesenicami - Prvi derbi so odigrali 5. novembra 1954 v Beogradu na odprtem drsališču na Tašmajdanu, Jeseničani so zmagali s 3:1. - Olimpija je Jesenice prvič premagala leta 1968 v Ljubljani, na Jesenicah je prvič do zmage prišla leta 1973. - Razmerje zmag na 499 derbijih je 235 : 236 v korist Jesenic, 28-krat sta se ekipi razšli z remijem. - Razmerje golov na 499 derbijih je 1.792 : 1.818 v korist Jesenic. - Največ zadetkov na derbijih, 72, je dosegel Ivo Jan mlajši, sledijo Ildar Rahmatulin (62), Tomaž Vnuk (49), Dejan Kontrec (46). - Največ tekem na derbijih je odigral Bojan Zajc (277), pri Jeseničanih pa Andrej Razinger (214). - Andrej Tavželj, Peter Rožič in Roman Smolej so trije hokejisti, ki so bili kapetani tako Jesenic kot Olimpije. Vir: dr. Andrej Stare

Alpska liga, 26. oktober

Lestvica

