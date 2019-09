Jeseničani na prvi domači tekmi Alpske lige ugnali Italijane

alpska liga in liga IHL med 19. in 22. septembrom

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v soboto v Alpski ligi odigrali prvo domačo tekmo sezone v tem tekmovanju in z zmago s 4:2 nad italijansko Fasso razveselili domače navijače. Branilci naslova Ljubljančani so v petek pokleknili pred drugo ekipo Dunaja.

Prvi gol na sobotni tekmi v Podmežakli so dosegli domači, Železarje je v vodstvo popeljal Gašper Seršen v drugi minuti tekme, Italijani pa so ob koncu prve tretjine poravnali izid z golom Lucasa Gabriela Chioda. Druga tretjina je bila povsem domača, med strelce so se vpisali jaka Ankerst, Andrej Hebar in Jaka Sodja, v zadnjem delu tekme pa so gostje z zadetkom Micheleja Marchettija le še omilil poraz.

Hokejisti HK SŽ Olimpija, ki jih v prihodnje ne bo več treniral Jure Vnuk, so v petek na drugi tekmi Alpske lige nove sezone, v kateri branijo naslov prvaka, z 0:2 izgubili pri novincu v tekmovanju, drugi ekipi Dunaja.

Ljubljančanom, ki so v soboto alpsko sezono odprli s porazom z 0:1 proti drugi ekipi Celovca, tudi tokrat ni uspelo zatresti mreže nasprotnika. Njihovo je dvakrat zatresel 20-letni Šved Emil Lindblom. Žana Usa je ugnal v 11. minuti, končnih 2:0 pa je postavil 22 sekund pred koncem srečanja z zadetkom v prazen gol.

Olimpija bo spet na delu v nedeljo, ob 17.30 bo pričakala Feldkirch. Ta je v prvem krogu na kolena spravil podprvaka Val Pusterio.

Alpska liga med 19. in 22. septembrom

Liga IHL



Sobota, 21. september

KHL Mladost : HK Slavija Junioe 2:3* (0:0,1:2,1:0,0:1)

HK True Celje: HD Hidria Jesenice 2:3 (1:1,0:1,1:1)



