Olimpija pričakuje zadnje, Jeseničani po 13. zaporedno zmago v Italijo

Še drugič v dveh dneh se bosta za alpske točke pomerila prvo in zadnje moštvo tekmovanja. Olimpija je na četrtkovem gostovanju pri drugi ekipi Linza nasprotnika dokončno strla v zadnji tretjini, v kateri je zadela kar petkrat. Zmaji so slavili s 7:2. Kako bo v Tivoliju?

Za Jeseničani je izjemen zmagoviti niz, nanizali so kar 12 zmag. Vztrajno so se vzpenjali po lestvici, trenutno so drugi, za Olimpijo zaostajajo dve točki, a so odigrali dve tekmi manj. Srečno 13-ico bodo iskali pri šesti Cortini. Ekipi sta se v Podmežakli srečali pred slabim mesecem, železarji so zmagali s 3:2.

Po večerni tekmi bo gorenjsko moštvo v torek gostilo Salzburg Juniors, ljubljansko pa bo gostovalo pri drugi ekipi Celovca.

Alpska liga Sobota, 20. februar

17.30 HK SŽ Olimpija – Steel Wings Linz

20.30 Cortina – HDD Sij Acroni Jesenice

Asiago – Red Bull Juniors

Lustenau – Vipiteno

Kitzbuhel – Fassa

Val Pusteria – Feldkirch

Ritten – Bregenzerwald

Gardena – EC KAC II

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 27 tekem – 58 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 25 – 56

3. Pustertal 28 – 54

4. Asiago 27 – 49

5. Red Bull Juniors 26 – 45

6. Cortina 28 – 42

7. Lustenau 28 – 39

8. Feldkirch 27 – 36

9. Bregenzerwald 27 – 35

10. Ritten 28 – 34

11. Vipiteno 27 – 29

12. Gardena 28 – 29

13. Fassa 26 – 28

14. Kitzbühel 29 – 22

15. EC KAC II 26 – 21

16. Steel Wings Linz 27 – 2

