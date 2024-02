Pomembna zmaga za Celje, "teniška" za Jesenice

alpska liga, drugi del in kvalifikacijski del, 1. In 2. februar

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so v boju za končnico alpske lige s 4:3 po podaljšku premagali Steel Wings Linz in obdržali stik s prvima dvema mestoma. Hokejisti Sija Acronija Jesenic pa so dan pozneje s teniškim rezultatom 6:1 premagali Merano.

Jeseničani so po skromnem začetku drugega dela tekmovanja našli pravi ritem. Proti Meranu je bilo jasno, da dvomov o zmagovalcu ne bo. Železarji so potrebovali le pet minut, da so načeli mrežo, prvi zadetek pa je pomenil tudi, da so jeseniški navijači na led lahko zmetali plišaste igrače, ki so ji prinesli na dvoboj z dobrodelno noto.

V nadaljevanju so namesto "pliškov" na ledu deževali zadetki. V prvem delu premoč domačih še ni bila tako očitna, za drugi gol je poskrbel Lovro Kumanović, povsem drugače pa je bilo v drugi tretjini. Takrat je bilo razmerje strelov 20-3, štiri strele pa so domači spremenili v zadetke (Žan Jezovšek dvakrat, Žiga Urukalo in Urban Sodja). V 38. minuti je bilo tako na semaforju 6:0, zmagovalec pa znan že precej pred koncem tekme. V zadnji tretjini so domači brez težav zadržali naskok, le z manjšo lepotno napako, ko so tekmecem dovolili, da so enkrat premagali Žana Usa.

Na lestvici skupine A je zdaj jeseniška zasedba spet trdno prva, po štirih tekmah ima 13 točk, štiri več od tokratnega tekmeca. V dodatne kvalifikacije vodita prvi mesti.

Celjani imajo po petih odigranih tekmah osem točk, prav toliko kot četrta Val Gardena. Na vrhu ima dve točki več druga slovenska zasedba v alpski ligi Sij Acroni Jesenice, eno manj je zbral drugouvrščeni Merano. Linz je na dnu s tremi osvojenimi točkami. Jesenice, Merano in Val Gardena so sicer odigrali dve tekmi manj od Celjanov.

HK RST-Pellet Celje Foto: Peter Ocvirk/Facebook HK RST-Pellet Celje Celjani so četrtkov dvoboj odprli bolje in prek Jureta Povšeta povedli v osmi minuti. V drugi tretjini pa so v razmaku 37 sekund padli kar trije goli. V devetih sekundah so gosti zadeli dvakrat prek Maximiliana Theiricha in Williama Perssona. Vsega 28 sekund zatem pa je slovenska zasedba izenačila po golu Marka Čepona v 37. minuti.

V zadnji tretjini so domači drugič na tekmi povedli, ko je bil v 48. minuti natančen Jure Sotlar, vodstvo pa ni trajalo dolgo, saj so 181 sekund kasneje gosti izenačili po drugem golu Perssona. Dvoboj je odločil petminutni podaljšek, v katerem je po 95 sekundah z igralcem več na ledu zadel Mikus Mintautiškis.