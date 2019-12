Kanadčani zanesljivo v finale. Se jim bodo pridružili Saboličevi?

Ponedeljek, 30. decembra, polfinale

Kanada : TPS Turku 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)

Ambri-Piotta - Trinec

Torek, 31. decembra, finale

Kanada - zmagovalec Ambri-Piotta/Trinec

Nedelja, 29. decembra, tekmi za polfinale

TPS Turku : Davos 3:1 (1:1, 0.0, 2:0)

Trinec : Salavat Ufa 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Skupinski del



Četrtek, 26. decembra

Skupina Torriani

Ambri Piotta : Salavat Julajev Ufa 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Prvi gol na turnirju je dosegel slovenski napadalec Robert Sabolič (za vodstvo z 1:0 proti Salavat Julajev Ufa):

Ambi-Piotta on the board first. Dominik Zwerger sets up Robert Sabolic in front at 2:28. #SpenglerCup pic.twitter.com/KGVlrknp6g