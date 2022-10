Jeseničani prekratki za napredovanje v celinskem pokalu

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zadnji tekmi turnirja drugega kroga celinskega pokala izgubili z domačo ekipo Asiaga z 2:5 in končali tekmovanje. V naslednji krog se je uvrstil le zmagovalec turnirja Asiago.

Jeseničani so konec tedna na terenu nekdanjega starega znanca iz alpske lige, ki se je medtem preselil v ligo ICEHL, igrali enega od dveh turnirjev drugega kroga. Iz te skupine D je le prvo mesto vodilo na turnir tretjega kroga, ki bo med 18. in 20. novembrom v slovaški Nitri. Na koncu so se zmage na odločilni tekmi in tudi skupne na turnirju razveselili italijanski gostitelji.

Slovenska in italijanska ekipa sta bila jasna favorita v skupini, kar sta pokazala že na tekmah v prvih dveh krogih. Jeseničani so turško ekipo Buz Adam Istanbul in srbsko Vojvodino premagali s 5:1 in 7:1, Italijani pa z 9:2 in 14:0.

Foto: HDD Sij Acroni Jesenice Tako je o prvem mestu na turnirju odločala zadnja tekma, ki pa so jo danes precej bolje začeli gostitelji. Michele Marchetti je že v tretji minuti poskrbel za vodstvo Asiaga, domača ekipa je nato hitro izkoristila še prvo prednost igralca več in po osmih minutah je bil izid 2:0. Jeseničani so se vrnili v igro z zadetkom Gašperja Glaviča, ko so imeli gostje v 12. minuti prav tako na ledu igralca več.

V drugi tretjini so domači dosegli še dva zadetka, najprej z igralcem več v 36. minuti in potem še ob izenačenih močeh na ledu v 39. Kanček upanja za goste je prinesel zadetek Erika Svetine v 44. minuti, ko so imeli Jeseničani na ledu celo igralca manj. A je nato Asiago deset minut pred koncem z novim golom spet pobegnil na +3, te razlike pa nato gostim ni več uspelo znižati, tako da je Asiago slavil s 5:2.

Podoben turnir skupine C je v istem terminu potekal v francoskem Angersu. Tam so se napredovanja razveselili domačini, ki so v odločilni tekmi s 4:1 premagali romunsko Miercureo Ciuc.

Naslednja stopnja tekmovanja sta dva turnirja tretjega kroga, ki bosta na sporedu med 18. in 20. novembrom. V slovaški Nitri, kjer so čakali na zmagovalca turnirja iz Asiaga, sta poleg domačega kluba še poljska Unia Oswiecim in ukrajinski Kremenčuk, v valižanskem Cardiffu, kjer bo igrala skupina F in kamor je prišel zmagovalec iz Angersa, pa so že Cardiff, latvijska Zemgale Jelgava ter kazahstanska Sarjaka Karaganda.

Končna določitev o zmagovalcu celinskega pokala bo padla na zaključnem turnirju. Ta bo na sporedu med 13. in 15. januarjem naslednje leto, prizorišče še ni določeno, na njem pa bosta nastopili po dve najboljši ekipi z obeh turnirjev 3. kroga.