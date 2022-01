Zvezdnica plavanja: Oče me je zlorabljal fizično, psihično in spolno

"Po 25 letih sem pripravljena izustiti najtežje besede v mojem življenju. Po toliko bolečinah in težavah je čas, da vstanem in povem, kaj mi leži na duši, čeprav se zavedam, da je ta tema zelo sporna. Ampak je treba o tem spregovoriti," je zapisala madžarska plavalka in pristavila, da jo je njen oče, danes 54-letni pravnik in plavalni trener od otroških let "zlorabljal fizično, psihično in spolno".

Kaznovana in trpinčena je bila vsakič, ko ni dosegla dovolj dobrega rezultata, zapis plavalke povzema nemški Bild. Ni imela pravice razmišljati s svojo glavo, ni imela svojega glasu: "Konstantno in nepredvidljivo, kadarkoli se mu je zljubilo, je izkazoval moč nad menoj. Naj bo to v obliki telesnega kaznovanja, zastraševanja ali spolne zlorabe."

Leta 2016, ko je na evropskem prvenstvu v Londonu osvojila srebrno kolajno na 200 metrov delfin, je pretrgala vse stike z očetom, ki je tudi sam kot plavalec tekmoval na treh olimpijskih igrah (1988, 1992 in 2000). Za javno obtožbo pa se je odločila, ker ima mlajšo sestro Gerdo, prav tako plavalki, ki še živi z očetom.

