Alanis Morissette: Pri 15 letih me je posililo več moških

Alanis Morissette, znana kanadska pevka in glasbenica, ki je sredi 90. let svetovne lestvice osvojila z albumom Jagged Little Pill, je v dokumentarcu o začetkih svoje glasbene kariere razkrila temačne podrobnosti iz svojih najstniških let. Kot pravi, jo je pri 15 letih posililo več moških.

"Potrebovala sem več let psihoterapije, da sem si priznala, da sem bila žrtev," je povedala v dokumentarcu Jagged, posnetem za mrežo HBO, "vedno sem si govorila, da sem pristala v spolne odnose, nato pa sem se začela zavedati, da sem bila stara le 15 let in nisem mogla pristati na karkoli."

Foto: Reuters

Starostna meja za privolitev v spolni odnos je v Kanadi 16 let, a to velja šele od leta 2008. Pred tem je bila starostna meja postavljena na 14 let.

"Zdaj mi je jasno, da so bili to pedofili in da je šlo za posilstvo mladoletnice," je še dejala v dokumentarcu in dodala, da je o travmatičnih izkušnjah takrat povedala več ljudem, a je naletela na gluha ušesa.

"Spolno nasilje je vseprisotno − v glasbi celo bolj kot v filmu"

Danes 47-letna Morissette je sicer v preteklosti večkrat govorila o spolnih zlorabah v glasbeni industriji. "Skoraj vsaka ženska, ki je del glasbene industrije, je izkusila napad, nadlegovanje, posilstvo," je dejala lani v intervjuju za Sunday Times, "spolno nasilje je vseprisotno − v glasbi celo bolj kot v filmu."

