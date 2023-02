Zmaga v Kopru, srebro na prvenstvu stare celine .... Veseli ga, da tudi drugi opazijo njegove dosežke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Športni plezalec Luka Potočar se na krilih lanske, najuspešnejše sezone v karieri, pripravlja na sezono, ki bo zaradi olimpijskih kvalifikacij v avgustu izjemnega pomena. 21-letni Jeseničan je bil pred dnevi razglašen za najuspešnejšega slovenskega športnega plezalca, kar mu ogromno pomeni. V ženski konkurenci je bila za najboljšo športno plezalko že šesto leto zapored razglašena Janja Garnbret, ki si je pred dnevi na treningu poškodovala palec na nogi in je trenutno sredi rehabilitacije.

"Mogoče se komu zdi, da priznanje za najuspešnejšega športnega plezalca leta v Sloveniji ni ne vem kakšno visoko priznanje, je pa zame nekaj posebnega, že zato, ker imamo znotraj slovenske reprezentance toliko dobrih plezalcev. Zame je ta nagrada posebna motivacija za naprej. Je tudi dokaz, da preostali cenijo moje dosežke, da menijo, da so pomembni za slovensko plezanje. Da, vesel sem priznanja," se je smejalo Luki Potočarju, s katerim smo se pogovarjali ob robu Alpinistično-plezalnega večera na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, na katerem so pri Planinski zvezi Slovenije nagradili najuspešnejše slovenske alpiniste, ledne in športne plezalce ter turne smučarje.

Potočar je trenutno sredi priprav na novo sezono, ta bo še posebej pomembna zaradi olimpijskih kvalifikacij, ki bodo avgusta na svetovnem prvenstvu v Švici.

"Priprave potekajo podobno kot v prejšnjih letih. Koledar tekem se ni toliko spremenil, razen to, da je prva balvanska tekma na sporedu nekoliko pozneje, kot smo vajeni (Hačiodži na Japonskem, 21.–23. april, op. a.). Trenutno treniram predvsem na balvanih, da nadoknadim tisto, kar mi manjka. Sezone se veselim," pravi mladi Jeseničan, ki je lansko sezono kronal z zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v težavnosti in naslovom evropskega podprvaka v težavnosti, za nameček pa je pred desettisočglavo množico navijačev v Kopru na impozantni novi steni slavil svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.

Na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu je v težavnosti zaostal samo za Adamom Ondro. Foto: Guliverimage Športne plezalce vrhunec sezone čaka avgusta, ko bo v Bernu v Švici na sporedu svetovno prvenstvo (1.–12. avgust), kjer se bodo že delile prve vstopnice za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Tam bo plezanje na sporedu v drugačni kombinaciji kot v Tokiu. En komplet medalj bodo podelili za kombinacijo težavnostnega in balvanskega plezanja, drug pa v hitrostnem plezanju, kjer slovenskih tekmovalcev skoraj zagotovo ne bomo videli. Na olimpijskih igrah bosta v posamezni plezalni disciplini lahko nastopila največ dva tekmovalca iz posamezne države. Potočar, ki je na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu osvojil naslov evropskega podprvaka v težavnosti, je v kombinacijski tekmi osvojil 5. mesto.

Napredek v balvanskem plezanju bo za Potočarja, ki je specialist za težavnost, izjemnega pomena, saj bo za uvrstitev na olimpijske igre ključno mojstrstvo v obeh disciplinah (težavnosti in balvanih).

Potočar, ki trenira pod okriljem Domna Švaba v Radovljici, pravi, da o kombinaciji za zdaj v reprezentanci še ni veliko govora. "Trenutno smo predvsem osredotočeni na balvane," pravi, kar je logično, saj je prvi del sezone rezerviran za balvanske tekme. Po Hačiodžiju na Japonskem sledi balvanska preizkušnja v južnokorejskem Seulu (28.–30. april), Salt Lake Cityju v ZDA (19.–21. maj), Pragi (2.– 4. junij) in italijanskem Brixenu (9.–11.6.), prvi preizkus v težavnosti pa bo v Innsbrucku, kjer bo tudi zaključek balvanske sezone (14.–18. junij).

Potočar v družbi reprezentančnih kolegov Jerneja Krudra, Anžeta Peharca in Domna Škofica. Foto: Vid Ponikvar

Potočar ocenjuje, da je bil njegov napredek v balvanskem plezanju v letošnjem pripravljalnem obdobju nekoliko manjši kot v lanski sezoni. "Lani sem res naredil tak korak, ki ga nihče ni pričakoval. Tudi na evropskih pokalih sem pokazal, česa sem sposoben, zato so bili tudi rezultati dokaj dobri. Lani se mi je na evropskem prvenstvu v balvanih uspelo uvrstiti v polfinale (na koncu 14. mesto), česar ne jaz ne drugi nismo pričakovali. Znam odplezati, bo pa treba letos še kaj dodati, če želim kaj doseči tudi v svetovnem pokalu," se zaveda najuspešnejši slovenski športni plezalec, ki je letos postal član športne čete Slovenske vojske.