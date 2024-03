Vaterpolisti Triglava so poskrbeli za zgodovinski uspeh slovenskega vaterpola. Uvrstili so se v finale pokala challenge, potem ko so na povratni tekmi s švicarskim Kreuzlingenom v istoimenskem mestu igrali neodločeno 10:10 (3:0, 4:3, 2:3, 1:4). Prvo tekmo v Kranju so dobili z 11:10. V finalu se bodo merili s turškim Galatasarayjem.

V finalu se bodo vaterpolisti Triglava merili s turškim Galatasarayjem. Prva tekma bo v Turčiji 6. aprila, povratna pa v Kranju 27. aprila.

V Švici so do ugodnega rezultata prišli po velikem preobratu. Šest minut pred koncem tretje četrtine so zaostajali s 3:9, v zadnji četrtini pa prišli do vodstva z 10:9. Domači so 33 sekund pred koncem še izenačili, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

Aljaž Troppan in Aleksander Cerar sta dosegla tri gole, Jan Justin dva, Nikola Rajlić in Nace Štromajer pa enega.