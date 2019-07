Zelko se je uvrstil v zlato skupino

"Danes so bili moji uvodi res slabi. S pametnim jadranjem skozi polje sem počasi pridobival in končal prvo regato na 17. in drugo na 11. mestu ter se uvrstil v zlato skupino. Dejansko je še vse odprto, pred nami so še trije dnevi finalnih plovov," je dejal 25-letni Mariborčan, ki je po treh tekmovalnih dnevih na 48. mestu.

Po šestih odjadranih plovih je prišlo do spremembe na vrhu. Prvo mesto je zasedel Novozelandec Sam Meech (13 točk), na drugem je Avstralec Matthew Wearn (14), na tretjem pa Francoz Jean-Baptiste Bernaz (22).