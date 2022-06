Zan (Žan brez strešice) bo vztrajal, dokler mu ne uspe

16. mesto Zana Lovenjaka Sudarja je najboljša slovenska moška uvrstitev na zadnji balvanski tekmi sezone svetovnega pokala v Innsbrucku. Sam z do zdaj prikazanim ni povsem zadovoljen, bo pa v plezanju vztrajal, dokler ne izkoristi svojega potenciala, napoveduje 24-letnik iz Libelič pri avstrijski meji, ki zadnja leta živi in dela v Ljubljani. V plezalnem centru Bolder scena, kjer ga na spletni strani v šali predstavljajo kot Žana brez strešice, svoje znanje in izkušnje predaja nadobudnim plezalnim generacijam.

Zan Lovenjak Sudar (da, brez strešice) iz Libelič v neposredni bližini slovensko-avstrijske državne meje, je bil rojen za plezanje, pravi. Prvega oprimka se je dotaknil pri osmih letih in že takrat začutil, da bo plezanje dejavnost, ki bo najbolj zaznamovala njegovo življenje. Pri 24 letih je še vedno prepričan v to in pravi, da bo v plezanju vztrajal, dokler ne izkoristi svojega potenciala.

Sezono začel z zmago v kvalifikacijah

Letošnja balvanska sezona je bila zanj drugačna kot prejšnje. "Letos sem prvič nastopil na vseh tekmah svetovnega pokala v balvanskem plezanju, na prvi tekmi v Meiringenu sem bil celo zmagovalec kvalifikacij, a pod črto nisem dosegel rezultatov, ki sem si jih zadal pred sezono. Lanska sezona je bila boljša, nastopil sem na manj tekmah, a sem tam dosegal boljše uvrstitve, še posebej izstopa deveto mesto na svetovnem prvenstvu v Moskvi, kar je bil zame pomemben dosežek," se je po rezultatski poti sprehodil Lovenjak Sudar, s katerim smo se pogovarjali pred petkovim ženskim finalom v balvanih, ki je ob odsotnosti Janje Garnbret (ta se vrača danes na prvi tekmi sezone v težavnosti) prav tako minil brez slovenske predstavnice.

Na zadnji tekmi balvanskega dela sezone se je najvišje uvrstila Katja Debevec, ki je s 15. mestom dosegla najboljšo uvrstitev v sezoni.

Katja Debevec je bila edina slovenska polfinalistka (15. mesto) na zadnji tekmi balvanskega dela sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kar ni tekmovanje, so počitnice

Za Lovenjaka Sudarja je tekmovalni vidik plezanja vedno pomembnejši kot plezanje v skali. "Osredotočam se samo na to, da tekmujem, vse drugo so počitnice, ki si jih privoščim takrat, ko oddelam vsa tekmovanja," poudarja 24-letni plezalec, ki poleg treningov v Bolder sceni v Ljubljani trenira tudi druge.

"Da, delam, ker moram. Nisem na ravni tistih športnikov, ki lahko živijo od svojega športnega udejstvovanja. V plezanje vlagam ves svoj čas in trud, ker si želim tekmovati in ker v tem uživam, mi pa to za zdaj še ne prinaša prihodka. Upam, da bom enkrat od plezanja lahko živel. Na Bolder sceni sem vpleten v vse spektre plezanja, delam s starejšimi in čisto majhnimi otroki. Porast zanimanja za plezanje je v Sloveniji res izredno velik in mislim, da je to za slovensko plezanje zelo dobra novica."

Pod Krajnikom spremenil pristop do plezanja in tekmovanj

Od leta 2020 trenira pod okriljem trenerja Romana Krajnika, osebnega trenerja olimpijske prvakinje in najbolj dominantne športne plezalke zadnjih let Janje Garnbret, in opaža napredek.

"Romanova vloga je v moji karieri izjemno pomembna. Z njim treniram od leta 2020, sodelovati sva začela tik pred izbruhom covida, in opažam, da sem v tem času naredil gromozanski preskok. Tako plezalno kot tudi glede dojemanja stvari, pristopa do plezanja in tekmovanj. Izredno sem mu hvaležen, da me je vzel med svoje tekmovalce in da lahko svoj potencial izkoristim pod njegovim okriljem."

Iz treningov z Janjo črpa motivacijo

Skupaj z Lovenjakom Sudarjem trenirajo še Gregor Vezonik, Lana Skušek, Martin Bergant, Milan Preskar in že omenjena Garnbretova.

"To, da lahko treniram z Janjo, name vpliva izredno motivacijsko. To, da imaš pred seboj nekoga, ki je dosegel vse, ki predstavlja nekaj, po čemer strmiš, ko razmišljaš o uspehu, je zame izredna motivacija. Smo dobri prijatelji in Janja nam je vedno na voljo, kadar imamo kakšna vprašanja in potrebujemo nasvet. Je pa res, da je ne želimo utrujati preveč, saj je že vsi drugi dovolj obremenjujejo, zato je mi, njeni prijatelji, raje pustimo bolj pri miru, kar se mi zdi, da tudi izredno ceni."

"Konec prenosov na YouTubu? Upam, da je v ozadju dolgoročnejša strategija."

Lovenjak Sudar je spregovoril tudi o težavah, ki se letos dogajajo pri športnem plezanju, ki je lani s premiero na olimpijskih igrah doživelo poseben mejnik v svojem razvoju.

"Zdi se mi, da smo v prelomnem obdobju, ko je plezanje končno prodrlo med ljudi. Ne vem, mogoče niso ali nismo še vsi pripravljeni na to in zato se pojavljajo neke manjše, vsaj za moje pojme, napake, ki jih počne krovna organizacija za športno plezanje. Kar so naredili glede prenosov tekem, ki jih ni več mogoče v živo spremljati na YouTubu, ampak samo na Eurosportu, kjer pa so le redko na sporedu v živo, se mi ne zdi najbolj posrečeno, vseeno pa upam, da je v ozadju neka dolgoročnejša strategija."