Žan Luka Zelko na EP ni bil v ospredju: Odsotnost regat se zelo pozna

Zelko je prvi današnji plov začel prehitro, startno črto je prečkal trenutek pred startnim signalom in bil zaradi izobešene črne zastave avtomatično izključen. Plov je sicer odjadral v celoti in ga končal na (nepriznanem) 15. mestu. Toliko bolje mu je šlo v drugem plovu, ki ga je regularno zaključil na 17. mestu, kar je tudi njegov najboljši rezultat na tem prvenstvu v konkurenci 126 jadralcev.

"Z današnjim jadranjem sem kar zadovoljen, uspelo mi je odjadrati dva plova v prvi dvajseterici. Čeprav sem imel v prvem plovu prehiter start in sem bil diskvalificiran, moram reči, da sem s svojim jadranjem zadovoljen, jadral sem v ospredju od začetka do konca, ves čas pridobival in to je bilo v skupini, kakršna je bila tukaj, med smetano evropskih jadralcev, dobro," je dejal Zelko.

"Na žalost pa s svojim skupnim rezultatom nisem zadovoljen in vidim, da se mi odsotnost od regat v zadnjem letu zelo pozna. Ko bom prišel nazaj v regatni ritem, bo dosti lažje. Pogovarjali smo se že tudi o načrtih za naprej in novembra nadaljujem treninge in pripravo na olimpijske igre," je dodal.

Foto: osebni arhiv

V srebrni skupini, kjer je jadral mladi Orel, lanski svetovni mladinski prvak v razredu finn, ki je šele letos spomladi začel jadrati v razredu laser standard, so danes odjadrali le en plov, Orel pa je ciljno črto prečkal na 41. mestu ter se na koncu uvrstil na 49. mesto v srebrni skupini ter skupno na 98.

"S končnim rezultatom nisem zadovoljen, sem pa dobil konkretno izkušnjo članskega prvenstva v razredu laser standard in videl, koliko dela me čaka v prihodnjih letih. Taktične napake sem sicer sproti popravljal, a rezultat je na koncu takšen," je povedal mladi Koprčan, ki se je na tem prvenstvu soočal s precej izzivi že od samega začetka - od vloma v reprezentančni kombi prvo noč, ko so mu ukradli nekaj potrebne opreme, do lažje prometne nesreče le nekaj dni pozneje po regati.

Na stopničke so prijadrali vsi trije Britanci, ki so najboljše položaje zasedali že v ponedeljek, le da sta se na prvih dveh mestih zamenjala Elliot Hanson, novi evropski prvak, in srebrni Michael Beckett. Bron je prijadral Lorenzo Brando Chiavarini.

