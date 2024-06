Zadnji dan v Kopru še tretje slavje Kovtuna

Ilja Kovtun je tekmovanje v Kopru zaznamoval že v soboto, ko je bil najboljši na parterju in konju z ročaji, srebro pa je dodal še na krogih.

Danes je bil prepričljiv na bradlji, kjer je slavil z oceno 15,350. Drugi je bil Tajvanec Hung Yuan-Hsi (14,900), tretji pa Romun Andrei-Vasile Muntean (14,450). V tej disciplini je bil v petkovih kvalifikacijah Kevin George Buckley 17.

Na preskoku je slavil Španec Pau Jimenez z oceno 14,400. Srebro je pripadlo Dominikancu Audrysu Ninu Reyesu (14,300), bron pa Britancu Remellu Robinson-Baileyju (14,250). Beno Kunst je kot edini slovenski predstavnik v tej disciplini v petek zasedel 13. mesto.

Na drogu je bil prepričljiv Tajvanec Tang Chia-Hung. Foto: www.alesfevzer.com

Na drogu je bil prepričljiv Tajvanec Tang Chia-Hung s 15,400. Hrvat Tin Srbić je bil drugi s 14,950, kot tretji pa je tekmovanje sklenil Italijan Carlo Macchini s 14,700. V kvalifikacijah je bil Buckley 14.

Ženske so danes tekmovale na gredi in parterju. Z gredjo je po tesnem razpletu najbolje opravila Italijanka Veronica Mandriota (13,050). Z enako oceno, a slabšo izvedbo, je bila druga Ukrajinka Ana Laščevska. Tretje mesto je pripadlo Hrvatici Tini Zelčić (12,750). Od Slovenk sta v petkovih kvalifikacijah 13. oziroma 14. mesto zasedli Lucija Hribar in Zala Trtnik.

Z gredjo je po tesnem razpletu najbolje opravila Italijanka Veronica Mandriota. Foto: www.alesfevzer.com

Na parterju je bila prepričljivo najboljša Švicarka Lena Bickel z oceno 13,300. Druga je bila Avstrijka Leni Bohle (12,750), ki je bila za las pred tretjeuvrščeno Mandrioto (12,700). Slovenke v kvalifikacijah te discipline niso nastopile.

V soboto je v Kopru Lucija Hribar slavila na dvovišinski bradlji, tretje mesto pa je na krogih zasedel Luka Bojanc. Četrti je bil na parterju Anže Hribar, peti pa na konju z ročaji Gregor Rakovič.

