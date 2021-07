Za začetek v Tacnu dvakrat zlato in bron

Danes se je na Savi v Tacnu začelo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Prvi dan so bile na sporedu ekipne tekme, kjer so domači tekmovalci osvojili tri medalje. Mladinska ekipa kajakašev ter kanuisti do 23 let so priveslali do naslovov svetovnih prvakov, mladinska ekipa kajakašic pa je bila tretja.

Kot so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije, so domači tekmovalci znali izkoristiti prednosti poznavanje proge v Tacnu. Kajakaši Jan Ločnikar, Urban Gajšek in Jakob Šavli so se veselili zlate medalje v konkurenci mladincev. Kljub dvema kazenskima sekundama so bili na koncu 98 stotink sekunde hitrejši od ekipe Češke, Francija pa je na tretjem mestu zaostala za sekundo in 72 stotink.

Ekipa kanuistov do 23 let, ki so jo sestavljali Nejc Polenčič, Juš Javornik in Urh Turnšek, pa je premagala Češko za 84 stotink, tretji Francozi so s štirimi kazenskimi sekundami zaostali za 92 stotink.

Do kolajne so priveslala tudi dekleta. Helena Domajnko, Sara Belingar in Ula Skok so osvojile bronasto kolajno, pred njimi so bile Nemke in Čehinje.

V sredo se bo prvenstvo nadaljevalo s kvalifikacijami kajakašic in kajakašev do 23 let ter kanuistov v obeh starostnih skupinah.

