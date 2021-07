Trojne slovenske stopničke v Banjaluki

V Banjaluki se je nadaljeval svetovni pokal v spustu kajakašev in kanuistov na divjih vodah. V petkovi sprinterski tekmi so slovenski reprezentanti poskrbeli za dve zmagi in tretje mesto, v soboto pa sta Ana Šteblaj in Anže Urankar v sprintu osvojila srebro, Nejc Žnidarčič pa znova bron.

Spustaši na divjih vodah so po več kot letu in pol znova v akciji na največjih mednarodnih tekmovanjih in na svetovnem pokalu v Bosni in Hercegovini jim gre odlično. Po petkovi zmagi na prvi tekmi svetovnega pokala je Ana Šteblaj v sobotnem sprintu znova prišla do zmagovalnih stopničk. Tokrat je premoč priznala le Francozinji Pauline Freslon, ki je bila na Vrbasu od mlade slovenske reprezentantke hitrejša za sekundo in 36 stotink. Na tretje mesto je priveslala Italijanka Cecilia Panato.

V svojem prvem finalu na svetovnih pokalih je veslala še ena mlada reprezentantka Nika Ozimc, ki je bila na koncu petnajsta. Živa Jančar je tokrat obstala v kvalifikacijah, saj je bila v prvi vožnji 23., v drugi pa 13. Skupno je dosegla 18. dosežek sobotne tekme.

Za dvojne stopničke med kajakaši sta znova poskrbela Anže Urankar in Nejc Žnidarčič. Urankar, ki je bil v petek najhitrejši, je bil tokrat drugi, s 77 stotinkami zaostanka za Belgijcem, sicer nekdanjim svetovnim prvakom v sprintu na divjih vodah, pa tudi olimpijcem v sprintu na mirnih vodah, Maximom Richardom. Nejc Žnidarčič je na tretjem mestu zaostal 99 stotink.

Preostali slovenski kajakaši so tokrat ostali brez finala. Ta se je za eno mesto izmuznil Timu Novaku, ki je bil na koncu 16., Vid Oštrbenk je imel 21. rezultat tekme, Simon Oven je bil 22., Tjaš Til Kupsch pa 33. V kanuju je veslal Nejc Gradišek in obstal v kvalifikacijah. V prvi vožnji je imel 13. čas, v drugi pa devetega. Zmagal je Francoz Nicolas Sauteur, pred rojakom Quentiom Dazeurjem in Čehom Vladimirjem Slanino.

V nedeljo bodo organizatorji preizkušnje v Banjaluki sklenili s tekmo klasičnega spusta.