Ana Šteblaj na reki Vrbas do prve zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Spustaši na divjih vodah so na reki Vrbas v Banjaluki začeli nastope na tekmah svetovnega pokala in takoj navdušili. V petek je bila na vrsti prva tekma v sprintu na divjih vodah in Ana Šteblaj je zmagala med kajakašicami, Anže Urankar med kajakaši, Nejc Žnidarčič pa je osvojil tretje mesto.