Tacen bo gostil SP v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane

Kajakaška proga v Tacnu bo med 6. in 11. julijem gostila ICF svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Nastopilo bo okoli 300 tekmovalcev iz 33 držav, med njimi 25 mladih slovenskih reprezentantov. Glavni slovenski orožji bosta Eva Alina Hočevar in Nejc Polenčič, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.