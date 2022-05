Za vaterpolski naslov spet Triglav in Kamnik

V finalu letošnjega državnega prvenstva v vaterpolu bosta, tako kot lani, igrala Triglav in branilec naslova Kamnik, so sporočili iz vaterpolske zveze Slovenije.

Kranjčani so po zanesljivi prvi polfinalni zmagi tokrat nekoliko težje ugnali Ljubljano Slovan, v svoj prid so dvoboj obrnili v zadnji četrtini, ko so dobrih pet minut pred koncem povedli za šest golov in tekmo mirno pripeljali do konca.

Bolj napeto je bilo v drugem polfinalu, kjer je obe tekmi odločil kapetan Calcita Martin Stele. V sredo v Kopru je zabil sedem sekund pred koncem, tokrat pa na samem uvodu zadnje četrtine.

Finalna serija na tri zmage in serija tekem za tretje mesto na dve zmagi se bosta začeli 11. junija v Kranju in Kopru.

DP v vaterpolu, polfinale, drugi tekmi: Ljubljana Slovan : Triglav Kranj 8:11 (1:2, 1:4, 2:2, 4:3) Calcit Kamnik : Grafist Koper 8:7 (1:1, 5:3, 1:3, 1:0)

