Za Slovenci v Szegedu še en uspešen dan

Drugi dan tekme tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v Szegedu so v finalih A veslali trije slovenski čolni. Špela Ponomarenko Janić je bila na 200 metrov peta, Mia Medved in Rok Šmit sta med mešanimi kajakaškimi dvojci na 500 metrov zasedla šesto mesto, Medved in Anja Osterman pa sta bili med ženskimi dvojci na 500 metrov sedmi.

Špeli Ponomarenko Janić so do kolajne zmanjkale tri desetinke, Mia Medved in Rok Šmit, ki sta bila lani četrta na svetovnem prvenstvu, sta spet zaostala le za zvenečimi imeni, isto velja za dvojico Medved in Osterman, ki sta tekmovali v olimpijski disciplini ženskih kajakaških dvojcev na 500 metrov.

V prvem delu tekmovalnega dne je Ana Šteblaj veslala v finalu B kajakašic na 1000 metrov, kjer je bila sedma, kar ji je v skupni razvrstitvi prineslo 16. mesto. V finalu C moških kajakaških dvojcev na 500 metrov, ki je olimpijska disciplina, sta v izjemno močni konkurenci mlada kajakaša Matevž Manfreda in Anže Pikon priveslala do četrtega mesta, skupno sta bila 22.

V ženski olimpijski disciplini na 500 metrov sta si nedeljski polfinale zagotovili obe Slovenki na startu. Anja Osterman je zmagala v svoji kvalifikacijski skupini, Špela Ponomarenko Janić pa je bila v močni skupini četrta.

V moški kvalifikacijski tekmi kajakašev na 1000 metrov je bila konkurenca v tej olimpijski disciplini izjemno močna. To sta na svoji koži občutila oba slovenska tekmovalca. Jošt Zakrajšek je v svoji skupini v cilj prišel kot peti, a si je nedeljski polfinale A zagotovil po času. Simon Oven je bil v svoji skupini deveti, tako da bo v nedeljo veslal v polfinalu B.

V polfinale na 200 metrov sta se uvrstila oba slovenska predstavnika, Anže Urankar in Anže Pikon, oba sta predtekmovalni skupini zasedla drugo mesto.

