Za konec SP v ritmiki zmagi Italijankam in Bolgarkam

Svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, ki je bilo z bronasto kolajno za Jekaterino Vedenejevo s trakom zgodovinsko uspešno tudi za Slovenijo, se je danes končalo v Sofiji. Zadnja naslova tega prvenstva sta šla v finalu skupinskih sestav v roke Italijank za vajo s petimi obroči in Bolgark s tremi trakovi in z dvema žogama.

Italijanke, ki so v mnogoboju skupinskih sestav kot ene od favoritinj za zmago po dveh napakah ostale brez preboja na zmagovalni oder in s tem tudi brez prve priložnosti za uvrstitev na olimpijske igre leta 2024 v Parizu, so danes pozabile na razočaranje in pokazale drugačen obraz.

V sestavi s petimi obroči so s 34,950 točke osvojile naslov svetovnih prvakinj, v vaji s tremi trakovi in z dvema žogama pa so bile srebrne. Mešana sestava je najbolje uspela Bolgarkam (33,300), ki so pred domačimi navijači v dvorani Armejec zmagale že v mnogoboju s povsem novo, mlado ekipo. S tribun so jih glasno spodbujale tudi njihove vzornice, ki so se decembra športno upokojile, olimpijske prvakinje iz Tokia 2020.

Italija je postala daleč najuspešnejša država 39. SP, saj je osvojila kar šest zlatih medalj - Sofia Raffaeli je "pobrala" pet svetovnih naslovov -, eno srebrno in dve bronasti. Gre za dosežek brez primere, saj so azzurre tekmicam prepustile le tri naslove. V mnogoboju skupinskih sestav so zmagale Bolgarke, ki so se veselile tudi zmage v mešani sestavi, zgodovinsko prvo zlato za Nemčijo pa je s kiji osvojila komaj 16-letna Darja Varfolomeev.

Jekaterina Vedenejeva je Sloveniji priborila prvo odličje. Foto: Guliverimage

Slovenija prvič med dobitnicami odličij

Da je na seznamu držav, dobitnic kolajn, prvič tudi Slovenija, je poskrbela 28-letna Vedenejeva, ki je bila tretja s trakom. Skupno je na seznamu le sedem držav; Slovenija si z enim bronom deli šesto mesto z Azerbajdžanom.