Bolgarke svetovne prvakinje pred domačimi navijači

Bolgarke so pred domačimi navijači v Sofiji na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki postale prvakinje v skupinskih sestavah. Zbrale so 66,600 točke. Srebro so osvojile Izraelke (64,650), bron pa Španke (63,200), potem ko so ene glavnih favoritinj Italijanke (62,050) naredile več napak v mešani sestavi in zgrešile zmagovalni oder.

Bolgarke so s povsem novo, mlado ekipo prišle do svetovnega naslova, prvega po letu 2014. S tribun so jih glasno spodbujale tudi njihove vzornice, ki so se decembra športno upokojile, olimpijske prvakinje iz Tokia 2020.

Vsi so pričakovali, da se bosta za svetovni naslov udarili bolgarska in italijanska vrsta. Slednja je prejela tudi najvišjo oceno tekmovanja za nastop s petimi obroči, a ji to ni več pomagalo, saj je v prvem nastopu s trakovi in žogami Italija naredila dve veliki napaki, ki sta jo stali ne le zmage, temveč tudi stopničk in prve priložnosti za pot v Pariz 2024.

Še najbolj so presenetile Španke, ki so zgolj v nekaj letih iz ekipe, ki se ni uvrstila na OI v Tokiu, napredovale v ekipo za zmagovalni oder.

Najboljše tri reprezentance pa so si poleg svetovnih kolajn kot prve prislužile tudi že olimpijske vozovnice za poletne olimpijske igre leta 2024 v Parizu.

Čeprav so italijanske skupinske sestave zasedle četrto mesto, pa se je Italija veselila ekipnega naslova. V točkovni zbir se namreč štejeta tudi dosežka posameznic. Sofia Raffaeli je tako prišla še do četrte zmage tega SP, svoj del k ekipnemu slavju pa je dodala tudi Milena Baldassarri, ki je marca občinstvo navdušila tudi na ljubljanskem mednarodnem turnirju MTM Narodni dom.