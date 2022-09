Vedenejeva z žogo šesta na svetu, zgodovinski dan za Italijo

Slovenska reprezentantka Jekaterina Vedenejeva je prvi dan kvalifikacij dobro opravila. Z obročem je bila z devetim dosežkom (30,800) prva rezerva za finale, z žogo pa ji je s 30,700 točke uspelo priti med najboljših osem in je v finalu z oceno 30,400 zasedla šesto mesto.

V slovenskem taboru so sicer po obeh kvalifikacijskih predstavah Vedenejeve vložili pritožbo, ko posebna komisija še enkrat natančno pregleda sestavo in ob morebitni napaki sodnikov spremeni oceno. Obe slovenski pritožbi je komisija zavrnila.

Sicer pa je bil danes na SP zgodovinski dan za Italijo. Bržkone tudi zaradi dejstva, da sta tik pred začetkom prvenstva odstopili dve favoritinji za skupno zmago. Domača junakinja, nedavna dvakratna evropska prvakinja Borjana Kalejn je z visoko vročino končala v bolnišnici, zaradi poškodbe stopala pa je morala nastop odpovedati tudi evropska prvakinja v mnogoboju, Izraelka Daria Atamanov.

A ne glede na to je danes v Sofiji blestela Sofia Raffaeli. Najprej je 18-letnica, sicer dvakratna evropska prvakinja z nedavnega prvenstva stare celine v Münchnu, z obročem s 34,850 točke osvojila zgodovinski prvi posamični svetovni naslov za Italijo. Nato pa je s 34,900 točke zmagala še v drugi finalni odločitvi dneva, sestavi z žogo.

2⃣ finals..... and 2⃣ 🥇🥇 for Sofia Raffaeli! 🎉

What a night for Italy, who also claim Ball bronze at #RHYWorlds2022! 👏



🥇 Sofia RAFFAELI 🇮🇹 34.900

🥈 Darja VARFOLOMEEV 🇩🇪 34.100

🥉 Milena BALDASSARRI 🇮🇹 32.400#OlympicQualifiers #RoadToParis2024 pic.twitter.com/W2Fm3KdCs3