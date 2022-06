Zgodovinski dosežek za slovensko ritmično gmnastiko

Vedenejeva je za nov mejnik tega športa poskrbela že v sobotnem finalu mnogoboja, v katerem je zasedla šesto mesto. Njen uspeh kariere je bil obenem za Slovenijo zgodovinski dosežek.

Za konec prvenstva stare celine je nastopila še v vseh štirih finalih po posameznih rekvizitih, kar doslej še nikoli ni uspelo nobeni drugi Slovenki.

To sezono je na vseh tekmah svetovnega pokala prišla do kolajne, zato so imeli v slovenskem taboru upravičeno visoka pričakovanja pred današnjim zaključkom prvenstva. Čeprav je bila izkušena Vedenejeva, ki bo ta mesec dopolnila 28 let, blizu kolajne, pa ji je kljub dobrim nastopom malo zmanjkalo, da bi se povzpela na stopničke.

Ena najbolj elegantnih, a z nižjo težavnostjo

Še enkrat več se je pokazalo, da gre brez dvoma za eno najbolj elegantnih tekmovalk na sceni, ki prejema visoke ocene tako za izvedbo kot artistiko, slabša težavnost glede na preostale finalistke pa pomeni, da Vedenejevi vsakič znova le malo zmanjka do preboja na zmagovalni oder.

Z obročem, kjer je prvi posamični naslov evropske prvakinje v zgodovini za Italijo osvojila Sofia Raffaeli (36 točk), je Vedenejeva z 32,700 zasedla šesto mesto. Šesta s 33,150 točke je bila tudi z žogo, čeprav je imela med vsemi najvišjo oceno za izvedbo ter drugo najvišjo za artistiko, vendar se s tem ne da nadoknaditi manka pri težavnosti sestave.

Vedenejevi je izjemno lepo uspela tudi živahna sestava s kiji, za katero je prejela 32,550 točke. Ocena je pomenila, da je le za malo zaostala za kolajno na četrtem mestu. Za konec se je od Izraela lepo poslovila s sestavo s trakom in z 31,800 zasedla pesto mesto.

Sofia Raffaeli je osvojila dve zlati odličji. Foto: Guliverimage

Bolgarka in Italijanka z dvema zlatoma

Na prvenstvu v Izraelu je Vedenejeva, vzornica številnim tudi več kot deset let mlajšim tekmicam, za Slovenijo dosegla kar nekaj zgodovinskih rezultatov. Njena najslabša uvrstitev tega prvenstva je šesto mesto, kar pomeni, da sodi v sam vrh evropske in s tem tudi svetovne ritmike.

V finalih sta bili s po dvema zlatima kolajnama najbolj uspešni Bolgarka Borjana Kalejn, ki je zmagala z žogo in s trakom, ter Italijanka Sofia Raffaeli, ki je naslova evropske prvakinje osvojila z obročem in s kiji.