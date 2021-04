Za konec še štiri slovenske zmage

Slovenski plavalci so na mednarodnem mitingu v Gradcu dosegli še štiri zmage. Neža Klančar iz Olimpije je bila najboljša na 100 m prosto, Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde na 200 m prsno, Ravenčanka Janja Šegel in Primož Pavletič Šenica iz Ljubljane pa na 200 hrbtno.

Klančarjeva je izpolnila petkovo obljubo in se po odličnem nastopu na 50 m prosto danes s 54,82 močno približala osebnemu in slovenskemu rekordu na 100-metrski razdalji. Rekord je zgrešila za dve desetinki sekunde, kolikor je do osebnega rekorda manjkalo tudi Šeglovi s 55,79 na drugem mestu.

Šeglova je bila osebnemu rekordu zelo blizu tudi ob zmagi na 200 m hrbtno z 2:17,48, kar velja tudi za najhitrejšega na moški tekmi Primoža Pavletiča Šenico z 2:01,34. Prav vsi najboljši slovenski plavalci so napovedali, da so na pravi poti pri iskanju pripravljenosti za bližnje evropsko prvenstvo na Madžarskem.

Janja Šegel je bila najhitrejša na 200 metrov hrbtno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Moška tekma na 200 m hrbtno je bila v finišu povsem "slovenska", saj je bil drugi Sašo Boškan iz Triglava in tretji Jaka Pušnik iz Olimpije, ki je osebni rekord z 2:05,15 popravil za dve sekundi.

Zmago je dosegla tudi Tjaša Vozel na 200 m prsno, ki pa z dosežkom 2:32,93 ne more biti popolnoma zadovoljna. "V bistvu sem šla v Gradec brez pričakovanj. Pred tednom dni smo prišli z višinskih priprav in v tem obdobju so nihanja v formi pri meni pričakovana. Nato sem šla še na cepljenje proti covidu-19, imela malo težav, a sem vesela, da sem to opravila. Najbolj pomembno je, da pravi zavesljaj in formo najdem do evropskega prvenstva," je plavanje pokomentirala Vozlova. Sara Mihalič je v tej disciplini zasedla četrto mesto.

Osebni rekord je na 100 m delfin izboljšala tudi 16-letna Tia Primc iz Olimpije in bila za dosežek nagrajena s tretjim mestom.