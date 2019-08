Za konec prvenstva srebrna medalja Jeranka in še en svetovni rekord Rusa #video

Svetovno prvenstvo v globinskem potapljanju (CMAS) na otoku Roatan v karibskem morju se je končalo s še drugim odličjem za Sama Jeranka in še četrtim svetovnim rekordom Rusa Alekseja Molčanova. V prostem potopu brez plavutk z vlečenjem ob vrvi (FIM) je Jeranko dosegel globino 105 metrov in si naslov svetovnega podprvaka delil s še enim Rusom Andrejem Matveenkom.

Razred zase je bil Molčanov, ki je s 118 metri postavil nov svetovni rekord, Jeranko in Matveenko pa sta si pred tekmo lahko obetala bronasto kolajno, saj je drugo globino prijavil Francoz Alouach Abdelatif, ki pa se mu je potop ponesrečil.

"Uspel mi je super potop na 105 metrov. Spet sem šel nekoliko bolj konservativno," je iz srednje Amerike sporočil slovenski potapljač, ki je v četrtek v disciplini z monoplavutjo že veselil bronastega odličja. "Drugo najavo je imel sicer Francoz Abdelatif, ampak se je obrnil že pri 102 metrih, ker ni mogel izenačevati, tako sva si potem z Rusom Mateveenkom, s katerim sva imela enako najavo, razdelila srebrno medaljo," je še pojasnil Jeranko.

Potop Sama Jeranka pri 1;25:00:

Z Alenko Artnik sta poskrbela, da je bilo to svetovno prvenstvo fenomenalno za Slovenijo. Artnikova je bila zlata v četrtek s svetovnim rekordom in v soboto je dodala še eno srebrno odličje, Jeranko pa je ob dveh kolajnah zasedel še eno odlično četrto mesto v disciplini brez plavutk in brez vlečenja za vrv. "Prvenstvo je bilo res super, nori občutki, zelo, zelo vesel sem s tem, kako so se stvari odvile," prvenstvo ocenjuje najboljši slovenski potapljač na vdih.

V ženski konkurenci je z 92 metri zablestela Italijanka Alessia Zecchini, ki si je z Artnikovo v četrtek delila naslov svetovne prvakinje in svetovni rekord. Drugo mesto je z 90 metri zasedla Ukrajinka Natalija Žarkova, zmagovalka sobotne preizkušnje z dvema plavutkama, bronasto medaljo pa je osvojila Kitajka Jessea Lu, ki se je spustila do 88 metrov globine.

Preberite še: