Namiznoteniška nedelja v Tivoliju bo v znamenju Kitajcev

Moški finale v dvorani Tivoli bo povsem kitajski. Prvi nosilec Fan Zhendong se bo meril s prvim igralcem sveta Wang Chiqinom. Fan Zhendong je v polfinalu s 3:2 v nizih ugnal Brazilca Huga Calderana, petega igralca sveta, Wang Chiqin pa s 3:0 rojaka Zhou Qihaa.

V ženskem finalu se bosta srečali Kitajki Chen Meng, ki je na novi lestvici tretja igralka sveta, in prva igralka svetovne lestvice Sun Yingsha. Prva je v polfinalu s 3:0 odpravila Japonko Mimo Ito, druga pa z enakim izidom četrto igralko svtea, Wang Manyu.

Prav tako bo kitajski finale v moških dvojicah, za naslov se bosta merili navezi Xiang Peng/Lin Shindong in Ma Long/Yuan Licen. Prva je v polfinalu s 3:0 odpravila Korejca An Jaehyuna in Lim Jonghoona, druga pa z enakim izidom v nizih Francoza Alexisa in Felixa Lebruna.

V ženskih dvojicah bo finale luksemburško-kitajski. Xia Lin Ni in Sarah De Nutte sta v polfinalu izločili slovaško-češko navezo Barbora Balazova/Hana Matelova s 3:1, Wang Yidi in Kuai Man pa sta s 3:2 premagali Korejki Shin Yubin in Jeon Jihee.

Znana pa sta že zmagovalca med mešanimi dvojicami. To sta danes postala Kitajca Sun Yingsha in Wang Chuqin, ki sta s 3:1 odpravila rojaka Qian Tianyi in Liang Jingkuna.

Na turnirju je nastopilo skoraj 300 igralcev iz 45 držav. Med Slovenci je najdlje prišel Darko Jorgić, ki je med posamezniki izpadel v osmini finala.