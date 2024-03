Woods prijavljen na prvi major sezone

Ameriški zvezdnik golfa Tiger Woods je na seznamu nastopajočih za prvi major sezone v Augusti To je za zdaj največji pokazatelj, da bo 48-letni in 15-kratni zmagovalec največjih turnirjev nastopil na bližajočem se mastersu.

Tiger Woods se je znašel na seznamu 85 igralcev, ki so predvideni za nastop na mastersu. Na spletni strani tekmovanja so objavili tudi imena 17 nekdanjih zmagovalcev mastersa, ki so se odpovedali nastopu na letošnji izdaji. Ta bo na sporedu med 11. in 14. aprilom. Woods je na mastersu doslej petkrat slavil. Zeleni jopič je oblekel v letih 1997, 2001, 2002, 2005 in 2019, kar je bila tudi njegova zadnja zmaga na majorjih.

Oseminštiridesetletni zvezdnik golfa je to sezono igral le na turnirju povabljencev Genesis Invitational, ki ga organizira njegova fundacija, a tam zaradi bolezni odstopil po prvem dnevu tekmovanja. Po hudi prometni nesreči leta 2021 je le redko nastopal na turneji PGA, vse štiri dneve na katerem od največjih štirih turnirjev pa je nazadnje prestal leta 2022 prav na mastersu. Takrat je ob vrnitvi po nesreči in hudih poškodbah noge končal na 47. mestu. Leta 2022 je po treh dneh predčasno končal nastop na prvenstvu PGA, rez pa je istega leta zgrešil na OP Velike Britanije.